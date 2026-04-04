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逆轉三酸甘油脂不只少吃油 營養師教飲食8招降血脂 主食首選燕麥/糙米也有效！

保健養生
更新時間：18:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-04 HKT

三酸甘油脂超標，以為戒油就可以？要逆轉高血脂，有營養師教8大飲食秘訣，其中可從改變主食入手，例如首選燕麥、糙米。

營養師教飲食8招降血脂 主食首選燕麥/糙米也有效！

營養師林俐岑在Facebook專頁撰文指，門診遇到一位病人，三酸甘油脂竟高達500mg/dL以上。經詢問後發現，該名病人的飲食習慣極不健康，三餐外食，不吃早餐，午餐只吃酸辣湯餃，晚餐常吃燴飯、燴麵，下午茶則以薯片零食果腹，宵夜更是炸物、即食麵不拒，全日飲食不但沒有蔬菜，更充滿精製澱粉。她表示，要降低三酸甘油脂，在飲食的調整方面並非單純「少吃油」就能解決，因為其升高往往與精緻糖分、酒精及過量碳水化合物的關係更為密切。她為此提供了8大飲食秘訣，有助改善血脂：

飲食8招降血脂
飲食8招降血脂
飲食8招降血脂
飲食8招降血脂

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1.禁酒精

酒精會直接促進肝臟合成三酸甘油脂，對於TG值超過500mg/dL的患者，滴酒不沾是首要任務，因為酒精是誘發急性胰臟炎的最常見原因之一。

2.戒精緻糖分

包含手搖飲品、甜品、果汁、砂糖、蜂蜜等，這些糖分經肝臟代謝後，會快速轉化為三酸甘油脂。

3.減少精緻澱粉

白飯、麵包、麵條、饅頭等高升糖指數食物，會刺激胰島素大量分泌，從而促進脂肪合成。

4.選擇高纖維全穀雜糧類

推薦燕麥、糙米、番薯、南瓜、五穀飯等含有纖維的全穀雜糧及根莖類澱粉，其水溶性膳食纖維能幫助代謝血脂，且血糖波動較平緩。

5.攝取優質油脂 

並非不吃油，而是要換好油，深海魚類可選擇秋刀魚、鯖魚、鮭魚、沙丁魚或是高EPA魚油，能有效降低三酸甘油脂。 烹調時，應選用橄欖油、苦茶油等植物油，並減少豬油、牛油、肥肉等飽和脂肪。

6.提高蔬菜比例

確保每餐至少攝取1.5至2份蔬菜（約一碗半的份量），蔬菜中的纖維能有助結合腸道中的油脂，並將其排出體外。

7.水果要適量

水果含有果糖，建議一天不應超過2份（約兩個拳頭大小），且避免打成果汁。

8.改變烹飪方式

盡量採用蒸、煮、烤、涼拌等方法，避免油炸、油煎或勾芡。

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她提醒，體重超重（BMI > 24）通常伴隨高三酸甘油脂，適度減去5-10%的體重，通常能顯著改善數值。當三酸甘油脂數值超過 500 mg/dL 時，單靠飲食調整可能效果較慢。醫生通常會評估是否需要輔以藥物治療，如Fibrates類藥物或高濃度魚油，亦應務必定期覆診追蹤，若出現劇烈腹痛，甚至痛至後背，必須立即就醫，以排除急性胰臟炎的風險。

甚麼是三酸甘油脂？何謂正常水平？

根據本港醫管局資料，「三酸甘油脂」是由「甘油」和「脂肪酸」合成，體內大部份的脂肪組織是由三酸甘油脂構成。食物中的脂肪酸則分為「飽和脂肪酸」和「不飽和脂肪酸」。

「飽和脂肪酸」：過量進食，會令血液膽固醇升高。
「不飽和脂肪酸」：適量進食並且避免大量脂肪，有助降低血液膽固醇。

三酸甘油脂的作用、影響、理想水平如下：

  • 三酸甘油脂是用於計算總血膽固醇水平的主要血脂之一。
  • 三酸甘油脂水平過高會堵塞動脈，阻礙高密度脂蛋白膽固醇的正常運作， 從而增加患上心血管病的風險。
  • 理想的三酸甘油脂水平是低於1.7mmol/L，而且越低越好。

延伸閱讀：7種冷凍食物降血脂超強 更防中風心臟病！這種麵包冷藏後更健康？

降低三酸甘油脂的 急凍食物
降低三酸甘油脂的 急凍食物
1. 急凍蔬菜
1. 急凍蔬菜
富含高纖維，對心臟非常有益
富含高纖維，對心臟非常有益
相關研究：與攝取較少蔬果相比，每天至少吃3份水果和蔬菜，有助降低三酸甘油酯水平
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應選擇沒有調味的急凍蔬菜，因為醬汁通常是高飽和脂肪和高鈉，不利於心臟健康
應選擇沒有調味的急凍蔬菜，因為醬汁通常是高飽和脂肪和高鈉，不利於心臟健康
2. 發芽穀物麵包
2. 發芽穀物麵包
屬於全穀物，比一般麵包纖維含量高，添加糖更少，通常是冷凍保存，保質期更長卻不含防腐劑
屬於全穀物，比一般麵包纖維含量高，添加糖更少，通常是冷凍保存，保質期更長卻不含防腐劑
相關研究：在超重或肥胖的成年人中，採取高纖飲食者，有更好的三酸甘油酯水平
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可使用發芽穀物麵包製作多士或三明治，可增加3-6g纖維
可使用發芽穀物麵包製作多士或三明治，可增加3-6g纖維
3. 三文魚
3. 三文魚
不只是很好的蛋白質選擇，油性魚更含有Omega-3， 有助降低三酸甘油酯
不只是很好的蛋白質選擇，油性魚更含有Omega-3， 有助降低三酸甘油酯
吃魚，尤其是油性魚，與降低三酸甘油脂水平有關，主要歸功於海鮮中的Omega-3
吃魚，尤其是油性魚，與降低三酸甘油脂水平有關，主要歸功於海鮮中的Omega-3
晚餐可以吃煎三文魚
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4. 綜合莓果
4. 綜合莓果
富含抗氧化劑和纖維， 有助降低三酸甘油酯水平，並改善整體健康
富含抗氧化劑和纖維， 有助降低三酸甘油酯水平，並改善整體健康
可用來製作果昔或純素雪糕，也可以加入乳酪、燕麥或窩夫一起食用
可用來製作果昔或純素雪糕，也可以加入乳酪、燕麥或窩夫一起食用
5. 枝豆/毛豆
5. 枝豆/毛豆
優質的植物性蛋白質，也富含纖維和Omega-3脂肪酸，特別是ALA，有助降低三酸甘油酯
優質的植物性蛋白質，也富含纖維和Omega-3脂肪酸，特別是ALA，有助降低三酸甘油酯
患有糖尿病且有高膽固醇和高三酸甘油酯問題的人士，食用毛豆等豆類食品，尤其有助改善病情
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6. 冷凍植物肉漢堡
6. 冷凍植物肉漢堡
飽和脂肪含量較低，尤其豆製的植物肉纖維含量更高，能延緩碳水化合物吸收和腸道脂肪吸收，雙效降低三酸甘油酯
飽和脂肪含量較低，尤其豆製的植物肉纖維含量更高，能延緩碳水化合物吸收和腸道脂肪吸收，雙效降低三酸甘油酯
應留意營養標籤，避免選擇鈉含量太多的植物肉漢堡
應留意營養標籤，避免選擇鈉含量太多的植物肉漢堡
7. 椰菜花飯
7. 椰菜花飯
以切碎的椰菜花代替白飯，有助降低總碳水攝取量，維持血糖穩定，也是控制三酸甘油酯的關鍵
以切碎的椰菜花代替白飯，有助降低總碳水攝取量，維持血糖穩定，也是控制三酸甘油酯的關鍵
可將主食及各種使用米飯的料理，都替換成椰菜花飯
可將主食及各種使用米飯的料理，都替換成椰菜花飯

林俐岑營養師簡介:

台北醫學大學保健營養學系碩士畢業，糖尿病衛教師認證（CDE），體重管理營養師，運動營養專業認證（CTSSN），居家長照營養師認證。

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