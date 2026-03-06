TVB女主播譚詩雅離巢 自揭通宵工作捱出病 研究證持續5年夜班工作增患癌風險

女主播譚詩雅近日離巢TVB，自爆因長期通宵工作，捱出一身病，更表示「無野比健康更重要」。有研究證實，長期通宵工作持續5年，患癌症、心血管病等風險將顯著增加。

譚詩雅離巢剖白通宵工作捱出病：無野比健康更重要

女主播譚詩雅近日在Instagram發文指，她正式離巢TVB。她坦言，新聞工作的專業背後，是「24小時輪班、打風當值、通宵達旦」的日常。為了實現主播夢，即使明知自己身體不適合，仍硬撐下去，經歷新人必經的通宵更階段。她寫道，連續長期返全通宵更，身體捱過眼淚流過，後來即使轉為正常輪班，身體早已出現警號，免疫力明顯下降，引發各種健康問題。

她直言，要離開自己喜歡的崗位，是一個極其艱難的決定。然而，當真正經歷入院、看醫生、咬牙切齒感覺難受，就發現身體健康是不可逆的，並表示：「無東西比起健康的身體重要，休息是為了走更長的路，真的需要在這裡停一下。」文末，她感謝大家的支持，並期待日後以更好的狀態再見。

研究證持續5年通宵工作 易增患癌/糖尿病/心血管病風險

事實上，根據2023年發表於《eBioMedicine》的研究，研究團隊透過在工作日和休息日對參與者的活動、睡眠和體溫的晝夜節律進行為期一周的遠端監測，參與者需要配戴藍牙低功耗胸部加速度計和溫度感測器。

研究對象為年齡介乎25至65歲的非懷孕女性或男性健康護理師及護理助理，全部具備至少5年固定夜班或白班工作經驗，他們被分為兩組：

夜班組：63名人員，每周工作三次以上夜班，每周工作需滿10時。

白班組：77人，輪流負責「下午班」

研究結果發現，長期輪班工作與睡眠障礙、嗜睡、工作事故、代謝症候群、肥胖症、第二型糖尿病、冠狀動脈疾病、血脂異常、高血壓和癌症風險增加有顯著關聯。

英國華威大學統計學家進一步分析「睡眠中斷」及「核心體溫節律變化」，發現夜班工人的睡眠規律及質量，連白班同事的一半都不到。更驚人的是，多達48%的夜班工人出現生理時鐘紊亂，且從事夜間工作的時間愈長，晝夜節律紊亂的情況就愈嚴重。

研究主要作者Julia Brettschneider博士對此發出嚴正警告：「很多人習慣做夜班工作，白天就會好好補眠，但是針對睡眠量進行補償，卻絲毫無助於改善睡眠品質。」更強調這種長期、無法靠補眠修復的生理時鐘紊亂，正是對健康構成嚴重威脅，並最終轉化為心血管疾病、癌症等健康風險的關鍵元兇。研究團隊亦提醒，對於醫護人員等職業需要改善輪班時間表方式，來降低對健康傷害。

資料來源：《eBioMedicine》

延伸閱讀：吃三文魚牛扒可減壓改善失眠？營養師推介17色胺酸種食物 改善心情助安睡

---

相關文章：

醫生列熬夜後4大禁忌 睡少於X小時心血管病風險增3倍 睡前吃1種生果助入眠

醫生揭8大熬夜惡果 患癌風險增40% 1類人更易猝死

長期熬夜恐致腎衰竭？眼睛現1徵兆恐腎臟在求救 醫生教熬夜後急救3招

降血壓｜52歲港男常熬夜失眠 飲食失調血壓過高 中醫調理2個月回復正常