Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元宵湯圓｜花生餡湯圓不是最肥？比拼5款湯圓卡路里 如何吃湯圓可控熱量/穩血糖？

保健養生
更新時間：07:30 2026-03-03 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-03 HKT

元宵佳節香甜軟糯的湯圓是不少人應節的選擇，但原來花生湯圓不是最致肥？有營養師列出5款常見湯圓的卡路里排行榜，究竟哪款湯圓是「熱量炸彈」？想吃湯圓又怕胖，她更教4大吃湯圓方法，應節同時輕鬆控制熱量，保持血糖穩定。

比拼5款湯圓卡路里 花生餡湯圓不是最肥？

營養師彭逸珊在其Facebook專頁發文指，每到元宵佳節，，湯圓是必不可少的應節食品，她特別列出5款常見湯圓的熱量排行榜，提醒大家謹慎選擇：

5款湯圓卡路里大比拼（以1粒計算）：

1.紫糯米芋泥餡湯圓    

  • 熱量：24.6 kcal
  • 碳水化合物：4.8 g
  • 糖：0.5 g
  • 脂肪：0.5 g

2.提拉米蘇餡湯圓

  • 熱量：26.6 kcal
  • 碳水化合物：4.5 g
  • 糖：0.4 g
  • 脂肪：0.8 g

3.焦糖布丁餡湯圓

  • 熱量：31.2 kcal
  • 碳水化合物：4.6 g
  • 糖：0.5 g
  • 脂肪：1.3 g

4.花生餡湯圓

  • 熱量：36.6 kcal
  • 碳水化合物：4.7 g
  • 糖：1.0 g
  • 脂肪：1.7 g    

5.芝麻餡湯圓

  • 熱量：40 kcal
  • 碳水化合物：4.0 g
  • 糖：1.2 g
  • 脂肪：2.3 g

吃湯圓4大小貼士 有助控熱量/穩血糖

彭逸珊表示，每1粒湯圓的熱量約為35至40大卡，看似不多，但如果一次吃6至8粒，再搭配甜湯，熱量便會非常驚人。此外，湯圓由糯米製成，加上內餡甜料、糖水，甚至紅豆等配料，無疑是雙重澱粉炸彈。她建議大家，每餐吃湯圓的份量應不超過4顆，搭配微甜的甜湯，並將當天的正餐澱粉攝取量相應下調，盡量做到整日均衡，才不會熱量超標。她還她亦分享了4個健康吃湯圓的小貼士，大家可作參考：

1.蔬菜墊胃穩定血糖

吃湯圓前，先來一盤烚菜或大量蔬菜湯，讓纖維為腸道「鋪一層地毯」，幫助延緩糖分吸收，血糖便不會快速升高，還能提高飽足感。想營養更升級，也可以搭配一小份豆腐、毛豆，一同攝取蛋白質。

2.正餐主食減半

將湯圓當成主食，便不會是額外的負擔。如果中午或晚餐有安排湯圓，可將白飯、麵、麵包等主食的份量減半，例如平常一碗飯量，當天就只吃半碗，其餘的澱粉份量留給湯圓，這樣整天總碳水化合物的攝取量就不會超標。

3.正餐後再吃湯圓

很多人習慣空腹吃甜湯，血糖起伏會比較大。建議先吃完正餐的菜、肉、主食，湯圓放在飯後點心的位置，3至5顆慢慢吃，血糖上升速度比較不會失控。

4.控制熱量少喝甜湯

建議最多一周吃2至3次，切記留意總量與湯底甜度，例如可改成無糖豆漿湯、無糖茶湯，能大幅減糖。

資料來源：營養師 彭逸珊

延伸閱讀：16款中式糖水熱量排行榜 營養師教3招進食貼士 西米露竟比雪耳糖水高卡？

---

相關文章：

五香肉丁公仔麵不是最邪惡？16款茶餐廳粉麵卡路里脂肪大比拼 營養師教3大進食小貼士

魚肉燒賣竟比咖哩魚蛋高卡？16款街頭小食卡路里大比拼 營養師推介5款低卡之選

10款中式點心卡路里排行榜 水餃竟比蘿蔔糕邪惡？營養師教3大聰明食法控熱量

20款茶餐廳食物卡路里大比拼 西炒飯肥過乾炒牛河？最高卡竟是這款麵？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
16小時前
路透社
01:11
伊朗局勢｜特朗普：「大規模攻勢將至」美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
即時國際
9小時前
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
11小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
14小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
20小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
10小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
17小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
11小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
23小時前
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
投資理財
2小時前