白蘿蔔吃太多也有風險？2類患者宜適量食用 避免這煮法免營養流失

保健養生
更新時間：11:17 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:17 2026-02-06 HKT

農曆新年將至，少不了一系列節慶食品，油香鮮甜交織的蘿蔔糕更是不少人心中的賀年糕點王牌。冬天當造的白蘿蔔清甜多汁、容易入菜，更有預防感冒、穩定血糖的功效，煮湯可以溫暖身心、清湯燉牛腩中的白蘿蔔更是配角變主角。不過，白蘿蔔吃太多對健康會造成哪些影響？最適合搭配甚麼食材？

白蘿蔔吃太多也有風險？避免這煮法免營養流失

根據日媒《otona answer》報道，專攻糖尿病的日本內科醫生小倉慶雄講解白蘿蔔的營養成分和食用宜忌。他表示，白蘿蔔熱量低、水分高，含有維他命C，鉀和膳食纖維含量也不低，每100g白蘿蔔含有約230mg鉀和約1.4g膳食纖維。白蘿蔔屬於十字花科蔬菜，含有芥子酶，能產生異硫氰酸酯。這些成分對於幫助預防癌症、糖尿病和其他疾病可能有一定效果。不過，芥子酶不耐熱，即使只是輕微加熱或翻炒，芥子酶含量會降低，長時間水煮也會使其失去活性。

另外，白蘿蔔屬於非澱粉類蔬菜，有助於血糖管理，因而獲得美國糖尿病協會（ADA）推薦食用。

小倉醫生指，雖然單獨食用白蘿蔔並沒有建議量或上限，但它作為一種顏色較淺的蔬菜，應該搭配其他蔬菜一起食用，每日總蔬菜攝取量建議為350g以上。

白蘿蔔吃太多 4大健康風險

小倉醫生表示，取決於食用方式和個人的潛在健康問題，吃太多白蘿蔔一般可能會有4個主要問題：

1. 腸胃不適症狀

膳食纖維和異硫氰酸酯攝取過多可能導致腹脹、脹氣、腹瀉等症狀。雖然多補充膳食纖維有助改善慢性便秘，但攝取量應依個人症狀調整。

2. 甲狀腺功能減退

芥子酶產生的異硫氰酸酯，可能會抑制甲狀腺功能。因此，嚴重碘缺乏者經常大量食用生白蘿蔔會導致甲減。不過，加熱會降低芥子酶的含量並使其失去活性，因此將白蘿蔔烹調食用，並從海帶、昆布中攝取足夠的碘就可以減少影響。甲狀腺疾病患者食用白蘿蔔前最好先諮詢醫生。

3. 慢性腎病患者高血鉀症

慢性腎病或腎功能受損的患者可能會因無法將鉀排出體外，從而導致高血鉀症，飲食上應調整含鉀食物的攝取量。雖然白蘿蔔的鉀含量屬於中等，患者也應注意食用。

4. 尿路結石

日式醃蘿蔔的鈉含量相當高，每100g約含2.5g鈉。攝取過多的鹽除了大增高血壓、慢性腎病和心血管疾病風險，還會增加尿液中鈣的排出量，令尿路結石的風險上升。同時還要避免與菠菜等高草酸食物同吃，因為草酸會與鈣結合形成泌尿道結石。最好選擇「無鹽」罐裝或冷凍醃蘿蔔以減少鹽的攝取。

白蘿蔔和紅蘿蔔不宜同吃？

另外，有些人會有誤解，認為把白蘿蔔和紅蘿蔔一起吃，紅蘿蔔中的酶會破壞白蘿蔔中含有的維他命C。小倉醫生解釋，其實紅蘿蔔中的酶只是將維他命C「轉化」成氧化形式，這種形式可以保持其在體內的功能，所以不用擔心。

延伸閱讀：冬天養生必吃白蘿蔔 改善消化不良/消水腫 2大食法告別手腳冰冷

---

相關文章：

紓緩便秘｜日本爆紅排毒清宿便法 營養師教白蘿蔔加1物煮湯 緩解便秘超有效

白蘿蔔這部位常被丟棄！專家揭防癌力高2300倍 更抗衰老/防腦退化

紅白蘿蔔營養大不同 白蘿蔔是減肥神物？紅蘿蔔抗衰老？

冬天必吃18種白色食物 潤肺/止咳/抗發炎！吃豆腐更可防癌降膽固醇？

