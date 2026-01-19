Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

營養師實測連吃7日牛油果 身體現這明顯變化 公開1日三餐餐單

保健養生
更新時間：16:15 2026-01-19 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-19 HKT

牛油果雖然是超級食物的一種，但有指每日食用會長胖。美國一位營養師就親身試驗連續1周、一日三餐吃牛油果，當中發現身體出現1個明顯變化，有助促進減肥。此外，牛油果還有哪些多種好處？

營養師實測連吃7日牛油果  身體現一明顯變化

據外媒《Prevention》報道，美國註冊營養師Lauren Manaker分享自己進行了「一周牛油果挑戰」實測，每日攝取一份牛油果，特意在不同食物內加入牛油果同吃，並記錄其對心臟、消化及整體健康的影響。

實測內容：

  • 實驗時間：7日
  • 每日份量：一份標準份量牛油果（等於1/3顆中型牛油果）
  • 食用方式：在沙律、湯、雞蛋等食物內加入牛油果同吃
  • 觀察指標：身體精力、消化功能、飽腹感、皮膚與頭髮變化

營養師一日餐單

  • 早餐：將牛油果搗碎，塗在全麥麵包上，撒上貝果調味料
  • 午餐：將牛油果切片，加入沙律或穀物碗內
  • 晚餐：將牛油果打成牛油果蓉，製成牛油果蓉忌廉意粉

【同場加映】牛油果功效/好處：

持久飽腹感成最大亮點 有效降低零食慾望

Lauren Manaker指，這次實驗加深了她對牛油果的了解，其中最明顯的改變是「飽腹感」：飽腹的持續時間延長，下午吃零食的慾望大幅降低。雖然短短一周的時間不足以產生長期變化，但她的整體感覺良好，消化系統規律，這或許要歸功於牛油果的豐富膳食纖維。雖然皮膚與頭髮在一周內未見明顯變化，但推測當中的維他命E和其他營養成分或具長期益處。

她總結，每天食用牛油果是美味且有益，長期更可能促進心臟與消化健康；牛油果在膳食中十分百搭，可以輕鬆融入各種菜式，且不會讓人感到乏味，更鼓勵大眾將牛油果納入日常飲食。

牛油果的4大健康益處

Lauren Manaker分析，牛油果富含維他命、礦物質和健康脂肪，對健康有以下益處：

1. 有益心臟健康

牛油果有豐富單元不飽和脂肪，主要成分為油酸（與橄欖油相同）；不但可降低壞膽固醇（LDL），提升好膽固醇（HDL），更可以控制血壓，維持理想的鈉鉀比例。

2. 改善消化系統

每份牛油果提供3克膳食纖維，對消化系統至關重要；不但可增加糞便體積、預防便秘，同時作為益生元滋養腸道好菌；健康的腸道菌叢與免疫力、情緒密切相關。

3. 促進皮膚、眼睛和大腦健康

牛油果中的單元不飽和脂肪與植物化合物，可保持皮膚水分彈性。當中的葉黃素與玉米黃素可抵禦藍光傷害，降低老年性黃斑部病變和白內障的風險；而葉黃素或對大腦有潛在益處。

4. 預防糖尿病

近期研究表明，墨西哥女性經常食用牛油果或可降低2型糖尿病風險。另外，牛油果碳水化合物含量低，升糖指數極低，對血糖水平的影響很小，有助全日穩定血糖；當中的纖維和單元不飽和脂肪或有助於提高胰島素敏感性。

牛油果營養成分多 2類人需慎吃

Lauren Manaker表示，每50克牛油果（標準一份）大約含有：

  • 卡路里：80大卡
  • 脂肪：7克（其中飽和脂肪僅1克）
  • 總碳水化合物：4克（膳食纖維佔3克，糖分少於1克）
  • 蛋白質：1克
  • 鈉：5毫克
  • 鉀：240毫克
  • 鎂：15毫克
  • 其他植物化合物：葉黃素、玉米黃素、酚類

儘管牛油果對大多人安全，但並非適合所有人，以下族群應注意：

  1. 乳膠過敏者：或對牛油果產生過敏反應，如口腔痕癢等症狀。
  2. 服用抗凝血藥物者：牛油果富含維他命K，可助血液凝固，有可能影響藥效。服用此類藥物者應諮詢醫生是否可以食用牛油果。

資料來源：《Prevention》

延伸閱讀：牛油果暗藏3大健康陷阱 吃錯方式恐越吃越肥 營養師推薦2大最佳食法

---

相關文章：

18種綠色食物好處多 降脂/排毒/清腸/控醣！吃牛油果可降膽固醇？

專家嚴選10大最強通血管食物 護心血管降血壓防中風 牛油果/洋蔥不入三甲？

8類「健康」食物越吃越傷身？恐致糖尿病心血管病 牛油果1原因上榜

高血脂易致脂肪肝/中風/心臟病 專家拆解4大食物脂肪影響 為何橄欖油/牛油果可護血管?

