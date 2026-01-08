咖啡助長壽！研究證可防癌降死亡率 每日飲多少杯最有效？

【咖啡/長壽】不少人每早都一定要有一杯「提神啡」，原來咖啡不止提神，更有助長壽！有醫生分析，咖啡即使每日只喝一口，也有助降低死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率，是名符其實的「長壽啡」！但要留意，每日飲夠這杯數最見效，而含糖咖啡也有延壽功效？

咖啡助長壽！研究證可防癌降死亡率

內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼近日在個人Facebook專頁引述醫學雜誌《內科醫學年鑑》 （Annals of Internal Medicine）內發表的研究報告，這項大型研究招募了逾1.7萬健康受試者，追蹤了長達19年，研究指出，喝咖啡（即使每天只喝一口）也可以降低總死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率。

【同場加映】飲咖啡10大健康貼士：

長壽咖啡｜咖啡降低死亡率或與多酚/綠原酸有關

蔡醫生指，咖啡的長壽好處並非來自咖啡因，研究發現喝「無咖啡因」咖啡，也有助降低死亡率。他推斷，最有可能與咖啡中的多酚有關，以及一種「綠原酸（chlorogenic acids）」的物質，提供了抗氧化及抗血小板凝集的功用。

長壽咖啡｜每日喝2.5-4.5杯咖啡、死亡率最低

咖啡並不是喝越多越好！因為研究指出，咖啡飲用量跟死亡率呈現Ｕ形曲線相關，死亡率最低點大約是每天飲2.5-4.5杯（每杯250ml）；如每天喝超過4.5杯，雖有延壽效益但死亡率並非最低。

長壽咖啡｜喝加糖咖啡也有效

研究提及，含糖咖啡（糖分約5克或以上）一樣可以降低總死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率，且死亡率相對最低點也是在每天2.5-4.5杯左右。但假如每天喝超過4.5杯有糖咖啡，不但沒有好處，死亡率反而會上升。

咖啡有益卻非「萬能」

蔡醫生提醒，咖啡雖然對健康有諸多好處，但卻非「萬能」；維持健康長壽的大前提是先確保有均衡飲食以及運動習慣，再加上讓人心情愉悅的好咖啡才是最有益的健康策略。

食安中心：孕婦及兒童宜慎喝咖啡

本港食安中心資料顯示，咖啡因屬於一類名為甲基黃嘌呤（methylxanthine）的化學物質，天然存在於咖啡豆、茶葉、可可豆、可樂樹的堅果及瓜拉拿藤（guarana）等植物，咖啡、茶和朱古力，會含一定分量的咖啡因。咖啡及咖啡因有以下功效：

刺激中樞神經系統，有提神作用 有利尿作用

過量攝取咖啡因智出現：

產生焦慮

心跳加速

手震

影響睡眠

胃部不適等。

現有的研究指出每個人對咖啡因的反應和耐受性存在差異。一些長期攝取咖啡因的人士，一旦突然停止攝取，初時可能出現一些如頭痛和疲倦等徵狀。骨骼健康方面，雖然有研究指出咖啡因可能增加鈣質流失，然而，若從日常膳食中已攝取足夠鈣質，有節制地攝取咖啡因不會對骨骼健康造成不良影響。

有研究指出嬰兒出生體重較低可能與孕婦過量攝取咖啡因有關。另外，嬰兒亦可能從母乳中吸收到咖啡因。大腦在兒童時期會不斷發育和成熟，所以兒童可能較容易受咖啡因影響其行為，例如容易受刺激、暴躁、緊張或焦慮等。孕婦、兒童及個別對咖啡因有較大反應的人士，更要格外留意咖啡因的攝取量：

孕婦／授乳婦女：每日不超過200毫克至300毫克

12歲或以下兒童：每日不超過每公斤體重2.5毫克至5毫克

資料來源：內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼、食安中心

