冬天易有耳鳴？醫生拆解成因 心血管病/低血壓人士屬高危 4類耳鳴從速求醫

每到冬天，不少人會感到耳鳴加劇。有醫生指，冬季耳鳴並非單純因為環境變靜，背後其實與心血管問題、呼吸道感染等因素相關。他警告，若遇到4種耳鳴情況，可能是嚴重疾病的警號，需立刻求醫。

冬天易有耳鳴？醫生拆解成因 心血管病/低血壓人士屬高危？

重症科醫生黃軒在Facebook專頁發文指，很多人一到冬天就常有耳鳴的狀況，他拆解冬天比較易耳鳴的4大原因：

冬天易耳鳴的4大原因

耳鳴成因｜1. 血管收縮

內耳（耳蝸）是全身對血流最敏感的器官之一。天氣變冷時，交感神經興奮，血管收縮，內耳血流先被收緊。內耳微循環下降，導致氧氣與營養供應不穩，聽覺神經開始混亂。本來安靜的神經訊號，被聽成耳鳴。因此，心血管疾病、偏頭痛和低血壓族群，冬天的耳鳴特別明顯。

耳鳴成因｜2. 中耳壓力失衡

冬天容易患上感冒，耳咽管最先中槍，以為只是鼻塞，其實影響的是耳朵的氣壓調節系統。上呼吸道感染、鼻炎、鼻竇炎和耳咽管功能障礙有機會造成中耳壓力失衡令耳悶、耳鳴、甚至低頻轟轟聲出現。這種耳鳴，常常在早上起床、天氣變冷、飛機起降時更明顯。

耳鳴成因｜3. 冬天比較安靜

冬天戶外聲音少、門窗緊閉，夜晚特別安靜。大腦開始會開始自己找聲音，注意力越集中在耳朵，耳鳴感越清楚。所以很多人說，白天還好，一到晚上就一直聽到聲音。

耳鳴成因｜4. 冬季憂鬱、壓力大睡不好

研究發現，耳鳴不只是耳朵問題，大腦情緒網絡也一起參與。冬天日照少、血清素下降導致焦慮、失眠增加。這些狀態會降低大腦對噪音的抑制能力，讓耳鳴更吵、更煩、更甩不掉。

出現4類耳鳴從速求醫

黃軒醫生指，有幾種耳鳴比較危險，要特別小心。可能不是單純天氣問題，而是突發性聽損、血管性耳鳴或神經問題。如果你出現以下4種情況，請立刻就醫：

單側耳鳴、聽力下降

耳鳴合併暈眩、噁心

耳鳴像心跳一樣「咚咚跳」

冬天突然出現、持續不退的耳鳴

黃軒醫生又指，冬天護耳，不只是戴帽子而已，他提議以下5種護耳方法：

保暖頭頸，避免冷風直吹耳後

控制血壓、避免忽冷忽熱

感冒鼻炎要治，不要硬撐

晚上保留白噪音

保持優良的睡眠品質

資料來源：重症科醫生黃軒

