醫生拆解冬天5大奪命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1種保暖習慣可致命？

冬天除了是流感高峰期，發生心肌梗塞和中風而猝死的機率也明顯增加。尤其時值聖誕新年假期，更要小心樂極生悲。有醫生提出寒冬的5大奪命陷阱，包括不當的保暖方法和假期習慣，並分享多個預防措施，加強保護心血管，應對突如其來的健康風險。

醫生拆解冬天5大奪命陷阱 恐致心肌梗塞猝死

根據日媒《President Online》報道，內科醫生谷本哲也表示，心血管疾病會在寒冬時期造成大量死亡。在12月至翌年2月，心肌梗塞導致的心臟驟停的發生率顯著增加，比其他月份高60%，其死亡率更比流感等傳染病的人數更高。他提出5個易被忽略的心血管風險。

冬天致命危機｜1. 室內溫差過高

室內溫差會造成生命安全隱憂。世衛建議，室內溫度應維持在至少18°C，但不是每個家庭都會使用暖風機，導致房間和浴室的溫度低於建議標準。尤其是有些人喜歡早上洗熱水澡令自己清醒。當清晨起床的一刻，血壓會急劇升高；在冰冷的房間脫下衣服時，血壓會進一步升高；但一踏進熱水浴缸時，血管就會突然擴張，令血壓驟降。這種劇烈的變化會導致熱休克，對大腦和心血管造成致命的損傷。熱休克是指溫度驟變導致血壓劇烈波動，進而引發中風和心肌梗塞的現象。

有研究表明，室溫每下降1°C，早上的收縮壓將升高約0.86mmHg，舒張壓升高約0.34mmHg。此外，頭部周圍室溫每下降10°C，血壓會升高5mmHg；而雙腳附近的室溫每下降10°C，血壓亦會升高9mmHg。可見足部冰冷對血壓的影響相當顯著。

冬天致命危機｜2. 睡眠不足

年末和新年的假期，脫離工作的解放感、派對聚會、放肆熬夜煲劇等原因累積起來，容易使人生理時鐘混亂。不知不覺入睡時間越來越遲，每天早上起床更加困難。假期本應是休息的時間，這些習慣卻諷刺地給身體帶來了巨大的負擔。

睡眠不足會導致交感神經系統過度興奮，壓力荷爾蒙皮質醇水平升高，血壓無法充分下降，心臟也無法在應該休息的時候得到充分休息。

事實上，心肌梗塞和腦梗塞最常發生在早上6點到10點之間。如果熬夜到很晚，早上的身體還沒完全準備好要醒來，交感神經系統就會處於緊張狀態，血管隨時可能破裂。同時，睡眠期間血液黏度會增加，血小板功能的變化也會使血液更容易在夜間凝結，導致黎明時分更容易形成血栓。一項大規模研究報告顯示，午夜後才入睡可導致死於心血管疾病的風險增加約1.5倍。

冬天致命危機｜3. 飲酒過量

聖誕新年期間聚會多，飲酒量往往會上升，發生酒精性急性胰臟炎、因劇烈腹痛而須緊急送院的機率也因此增加。

另一個要注意的問題是「假日心臟症候群」，如果突然增加酒精攝取量，即使本身沒有心臟問題的人也可能出現短暫性心律不正，尤其是心房顫動。事實上，大量飲酒後的第二天早上，健康的年輕人出現心悸和心律不整的情況並不少見。酒精被認為會擾亂心肌細胞中的鈣訊號，增強交感神經活動，從而影響心跳的穩定性。

有研究指，一次過飲用兩瓶以上的中瓶啤酒（約含40g酒精），引發心律不正的風險增加約4倍。也有數據顯示，約一半因心律不正前往急症室的人士，是在飲酒後12-36小時內出現症狀。有些人認為飲酒可以保暖，但其實在身體寒冷時飲酒尤其危險。酒精會擴張血管，同時也會帶走身體熱量，加速脫水，增加心血管風險。

冬天致命危機｜4. 高鹽飲食

聖誕大餐準備豐富的料理、到會食物和火鍋，比起擔心體重增加，血壓的突然波動更加可怕。這些食物往往都是高鹽、重調味；加上冬季空氣乾燥，不易察覺身體脫水，導致血液濃縮，更易引起血壓升高。

即使每樣食物只吃一點，累積起來的鹽攝取量也不少，更何況是連續幾天攝取高鹽食物。血壓顯著升高，對大腦和心臟的血管都會造成壓力。有研究顯示，每天多攝取3g鹽，血壓會升高約2mmHg。

冬天致命危機｜5. 醫療支援不足

冬季期間，因為突發疾病、心血管事件以及過量飲酒或攝入鹽分引起的症狀而被送往醫院的老年人數量預計將會增加。聖誕節和元旦很多診所醫生休診，人們如果生病不論輕重都可能會選擇到急症室求醫，增加急症室負擔，導致心肌梗塞、中風等真正緊急患者有可能會延誤救治。

保命7招預防冬日心血管危機

谷本哲也醫生表示，在假期期間注意體溫、睡眠和血壓，對於預防冬天突發心血管危機至關重要。以下是7個具體的應對方法。

避免家中出現極端溫差，在衣帽間或浴室放置一個小型暖爐，將溫度保持在18°C左右，或者將暖爐設定時在早上起床前自動開啟，都能顯著降低因溫度驟變引發熱休克的風險。 保持雙腳溫暖都有效預防血壓升高，冬天在家裡要穿上室內襪子和拖鞋，有需要時還可以使用暖腳器、電熱毯等。 最好養成每次飲酒後喝1杯水的習慣，幫身體補充水分，預防脫水，喝熱湯或味噌湯都可以。酒後立即洗澡會增加跌倒和熱休克的風險，因此務必等到體內酒精代謝完畢後再洗澡。 保持作息時間規律，即使在假期也要盡量避免每天晚睡1-2小時，也不要熬夜一直看手機。睡前遠離電子設備，讓身體慢慢進入休息狀態。 睡覺前臥室的溫度與睡眠質素密切相關，提高室溫有助改善睡眠質素。另外，由於血壓往往會在醒來後立即升高，因此冬季起床後留在溫暖的房間對穩定血壓比較好。 注意鹽的攝取量，準備大餐時以清淡調味為主，火鍋選擇清湯底，避免把湯汁全部喝掉。 合理地利用醫療資源，在年假前提早完成定期體檢和慢性病管理，備好足夠藥物。但如果真的出現任何令人緊急情況，不要猶豫即刻就醫。

心肌梗塞不只胸痛 有8徵兆速求醫

心臟病是港人10大死因的第3位。根據本港醫管局資料，急性心肌梗塞（AMI）即是普遍稱為「心臟病發」，可危及生命。心肌梗塞通常是由動脈粥樣硬化和冠狀動脈血栓引起的，而沒有血液供應的心肌就無法正常運作，並開始壞死。

急性心肌梗塞症狀

典型症狀：心口痛和胸部不適，有時更會延伸到下顎和左臂，冒汗和呼吸困難。

非典型症狀：如消化不良和頭暈。

有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

急性心肌梗塞併發症

併發症：心肌壞死和功能失效，嚴重時會導致心源性休克和急性心臟衰竭。壞死的心肌可導致心律不正或心臟結構破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室間膈缺損。所有這些情況都有即時生命危險及增加中風或其他器官衰竭的機會。

長期影響：患者心臟受到不同程度的損傷，急性心肌梗塞的倖存者其患上慢性心臟衰竭、心律不正和中風等的風險會增加。

