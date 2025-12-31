Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

研究證每日吃1款堅果 12周降膽固醇/防心臟病 吃夠幾多克即見效？

保健養生
更新時間：14:33 2025-12-31 HKT
發佈時間：14:33 2025-12-31 HKT

常言道「一日一蘋果，醫生遠離我」，原來每日吃堅果都一樣有此等效果！一項新研究指，每日吃山核桃有效降低總膽固醇達3.6%，預防心臟病，守護心血管健康。到底要吃多少份量有效呢？

研究證每日吃1款堅果 12周降膽固醇/防心臟病

據外媒《Food & Wine》報道，今年一項發表於《美國臨床營養學期刊》（The American Journal of Clinical Nutrition）的研究指出，每日食用約57克（約30-35粒）山核桃，連續12周後，能顯著降低總膽固醇及俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL），降幅達3.6%。研究團隊將山核桃作為健康零食替代選擇，共招募138名至少有一項代謝症候群風險因子的參加者，並隨機分為兩組：

  1. 山核桃組：每日以57g無鹽山核桃，取代日常零食
  2. 對照組：維持原有飲食習慣

三個月後，研究團隊發現山核桃組有以下改變：

  • 總膽固醇平均降低8.1 mg/dL（下降了3.6%
  • 低密度脂蛋白（LDL）膽固醇顯著改善，非高密度脂蛋白（non-HDL）膽固醇下降
  • 三酸甘油脂水平亦改善

山核桃護心血管、護骨護腦、穩血糖

註冊營養師 Michelle Routhenstein及心臟專家Mohanakrishnan Sathyamoorthy指出，山核桃除了有助降低總膽固醇與LDL，更具備以下潛在好處：

     

    山核桃對身體有何好處？

    1. 抗炎護心：山核桃富含鞣花酸與類黃酮，具有抗氧化和抗炎作用，可減少體內慢性發炎，維護心血管健康。山核桃中的多酚化合物還能改善內皮功能，促進血管舒張。
    2. 降血脂：山核桃富含單元不飽和脂肪酸「油酸」能直接降低總膽固醇與LDL，並抑制餐後三酸甘油脂飆升，減少長期心血管風險。
    3. 護骨：山核桃富含鎂質，有助骨骼健康，降低骨質疏鬆風險。
    4. 護腦：山核桃富含健康脂肪和抗氧化劑，可以改善大腦健康，降低認知能力下降的風險。
    5. 穩血糖：山核桃的低升糖指數有助穩定血糖，是控制或預防2型糖尿病的理想零食。
    6. 促進消化：山核桃富含膳食纖維，有助消化，促進排便，長時間保持飽腹感。  

    研究團隊建議，可每日進食山核桃份量、種類如下：

    • 每日份量：57g（約30-35粒）
    • 可選種類：生的、無鹽山核桃（避免糖漬、鹽焗或山核桃派等高添加糖/鈉產品）

    膽固醇理想水平是多少？膽固醇分好和壞？

    根據衞生署資料，膽固醇是脂肪的一種，它是構成細胞壁、膽汁及各種荷爾蒙的主要成分。人體內大部分的膽固醇都是由肝臟製造的，亦可以從肉、魚、海鮮、奶類等源自動物的食物攝取膽固醇。由於膽固醇不能溶解於血液中，因此它會與一種稱為「脂蛋白」的物質結合，方可透過血液循環輸送到身體各部分。

    人體內有一種調節膽固醇的機能，能把血液中的膽固醇維持在正常水平。當進食大量高膽固醇的食物後，肝臟所製的膽固醇會自然減少，反之亦然。

    有些人在這方面的調節功能失效，在經常進食高膽固醇的食物後，血液中的膽固醇含量會升高，因此必須小心控制飲食，以防產生相關健康風險。血液中膽固醇亦可分為「壞膽固醇」、「好膽固醇」兩類。

    低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）

    • 理想水平：低於3.4 （低於2.6 mmol/L更為理想）
    • 壞處：會加速血管內脂肪聚積，增加患上冠心病的風險

    高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）

    • 理想水平：高於1.0 （1.6 mmol/L或以上更為理想）
    • 好處：預防血管閉塞和破裂，降低患上心臟病風險

    資料來源：《Food & Wine》衞生署

    延伸閱讀：開心果降血糖？核桃降膽固醇？解構8種堅果功效 減肥防中風吃這款

    -

    --

    相關文章：

    日媒實測18款混合堅果 13款獲A級推介 降膽固醇/血糖/抗氧化

    營養師推薦常吃這種超級堅果 可抗衰老/抗癌/減肥 每天應吃多少？

    4款堅果被封穩血糖零食之選 含3大營養減緩血糖飆升 哪款效果最好？

    9款堅果含油量大比拼 這款吃5顆=半碗飯！哪種最少油？

