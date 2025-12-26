年紀大反應遲鈍易跌倒 ？ 83歲日本醫生教20秒手指操 強化大腦/防失智

【腦退化症/失智】腦退化症不只代表患者的記憶力會下降，同時亦會影響身體的敏捷程度，這可能導致長者摔倒時、因未能及時伸手護頭而受傷。一位83歲的日本醫生分享，常做一種20秒「手指操」可預防腦退化及失智，幫助激活大腦，非常適合長輩及老人家試試！

83歲日本醫生教20秒手指操 強化大腦/防失智

根據《東洋経済オンライン》報道，健康科學博士及女子美術大學榮譽教授石田良恵指，肌力下降並非是導致敏捷性變差的唯一因素。大腦功能衰退扮演更深層的角色，當「運動皮質」的大腦區域功能減弱時，敏捷性會下降。運動皮質是身體運動的控制中心，如果它功能失調，身體就無法快速移動，在緊急情況下的反應也會變慢。石田良恵指日常多做20秒手指操，能維持敏捷性：

防腦退化練習｜1. 20秒手指操

高速手指練習透過快速地動手指來刺激大腦。指尖是神經密集的區域，有意識地動這些區域可以激活大腦的運動皮質：

微微彎曲手肘，掌心朝向自己。依序彎曲大拇指、食指、中指、無名指和小指，握成拳頭。重複此動作10秒。

依序彎曲小指、無名指、中指、食指和大拇指，握成拳頭。重複此動作10秒。盡可能快速地重複。

石田良恵指，手指練習的關鍵在於手指移動的速度要盡量快。一開始可能會比較困難，但透過練習，手指會逐漸變得更靈活。她解釋，為了正確地動每隻手指，大腦必須從多個區域發出精確的指令，當中包括指揮運動的區域、計劃運動的區域以及接收身體感覺的區域。更複雜的手指動作，例如按順序分別移動每個手指，比簡單的動作（例如握拳或張開手掌）更有效激活大腦不同部分。

防腦退化練習｜2. 舌頭捲曲練習

石田良恵又指，靈活性不僅體現在四肢運動上，也體現在舌頭的運動上。如果舌頭肌肉無力，不僅會導致發音不清，還會影響吞嚥。舌頭捲曲練習可以增強舌肌力量，防止誤嚥。

做法：閉上嘴，用舌頭在牙齦外側滑動。順時針方向滑動5次，逆時針方向滑動5次，分別在牙齦上方、兩側和下方滑動。關鍵是要緩慢、幅度大且有力地移動舌頭。重複2到3次。

石田良恵指，吞嚥食物時，氣道入口會關閉，防止食物進入氣管。此時，舌肌不僅會將食物推入喉嚨深處，還會配合氣道關閉的動作，防止誤吸。然而，當舌肌力量減弱、靈活性下降時，這種協調功能就會失效，食物更容易意外進入氣管，增加誤嚥風險。如果發生細菌感染，就可能發展成吸入性肺炎。由於吸入性肺炎對老年人來說會危及生命，因此透過舌肌運動有助增強肌肉力量，同時預防和改善臉部下垂。

將需要「腦力」的習慣融入日常生活

石田良恵說，每個人都會經歷一定程度的大腦老化。為了防止這種情況發生，可以將有益於大腦健康的習慣融入日常生活中，如散步和烹飪。她指，擅長烹飪的人可能會認為烹飪很簡單，不需要太多腦力。其實完成一頓飯實際上需要相當多「腦力」，包括檢查冰箱內的食材、思考可以做的菜式、如何搭配及調味等，因此烹飪本身就是一種很好的腦力鍛鍊。

資料來源：《東洋経済オンライン》

