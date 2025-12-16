5類平價超級食物大比拼 這款罐頭竟擊敗三文魚？蛋白質含量相約熱量更低
發佈時間：12:01 2025-12-16 HKT
近年來「超級食物」蔚為風潮，但其高昂價格並非人人能夠負擔。事實上，許多平價的日常食材同樣是營養寶庫。有醫生推薦5類經濟實惠的平民超級食物替代高昂價格的超級食物，並列出其中含有的營養成分，其中1種平民價格的魚類熱量甚至比三文魚更低。
甚麼是「超級食物」？有何營養？
北京協和醫院臨床醫生鄭西希在社交平台發文指出，「超級食物」在宣傳中常強調其營養價值高於一般食物，並能幫助身體抵抗疾病。然而，在醫學與營養學領域並無此正式概念，商業宣傳中也未對「超級食物」做出明確定義。廣義上，任何營養豐富、對健康有益的食物都可被稱為超級食物，但如此一來，每一種天然食物似乎都能歸入此類，反而失去了「超級食物」應有的獨特性。不過，一項薈萃分析嘗試搜尋在人體研究中被標記為「超級食物」的種類，結果有十幾種食物上榜，包括：
- 漿果類水果：藍莓、蔓越莓、士多啤梨、巴西苺、枸杞
- 水果：牛油果、山竹、石榴
- 全穀雜糧：奇亞籽、亞麻籽、藜麥、斯佩爾特小麥、火麻仁
- 綠葉菜：羽衣甘藍、小麥草
- 調味料：辣椒、薑、蒜、可可、薑黃粉
- 發酵食物：納豆、克菲爾
她進一步說明，實際上這些被稱為「超級食物」的都屬於天然食材，未經人工合成或精製加工。除了天然特性之外，它們通常還兼具以下多種營養優勢：
- 富含維他命，包括抗氧化的維他命C、多種維他命B，與礦物質如鉀、鎂。
- 大多屬於低飽和脂肪、低添加糖、蛋白質含量較高的健康選擇。
- 超級食物色彩豐富，多樣的顏色意味著能提供更多抗氧化的植物營養素。
5大「平替版」超級食物 這種菜營養可媲美羽衣甘藍
鄭西希醫生指出，超級食物確實是營養豐富的健康選擇，但並非唯一能提供上述營養素的食物來源。許多大家平日常見、價格親民且屬於當地當季的食材，同樣能達到與之相近的營養水平，而成本卻遠低於那些被過度宣傳的超級食物。她特別推薦5類「平民超級食物」，這些「平替版」食材同樣能為正在健身或控制體重，提供優質的營養支持，其營養價值與昂貴的超級食物相比毫不遜色：
超級食物｜1. 三文魚VS吞拿魚罐頭
深海魚類是公認的健康食材，其中最常見的是三文魚。然而，她更推薦吞拿魚罐頭作為替代選擇。這類罐頭同樣屬於優質蛋白質來源，但需注意應選用泉水浸泡而非油浸的款式。
|營養成分
|三文魚（每100克）
|吞拿魚罐頭（每100克）
|熱量
|127kcal
|86kcal
|蛋白質
|20.5g
|19.44g
|脂肪
|4.4g
|0.96g
|飽和脂肪
|0.81g
|0.211g
|Omega-3 EPA
|0.182g
|0.028g
|Omega-3 DHA
|0.333g
|0.196g
|碳水化合物
|0
|0
|膳食纖維
|0
|0
|鈣
|7mg
|17mg
|鐵
|0.38mg
|1.63mg
|鋅
|0.39mg
|0.69mg
|銅
|0.063mg
|0.05mg
|維他命B12
|4.15μg
|2.55μg
超級食物｜ 2.菠菜VS羽衣甘藍
雖然羽衣甘藍是綠葉蔬菜中的明星食材，其蛋白質與維他命C含量在蔬菜中名列前茅，但平民超級蔬菜中的菠菜在營養上並不遜色。由於菠菜含水量較高，約200克菠菜的營養成分相當於100克羽衣甘藍，且其鉀、鎂等有助於穩定血壓，以及葉酸、維他命K等含量，甚至還高於羽衣甘藍。
|營養成分
|菠菜（每100克）
|菠菜（每200克）
|羽衣甘藍（每100克）
|熱量
|23kcal
|46kcal
|49kcal
|蛋白質
|2.86g
|5.72g
|4.28g
|脂肪
|0.39g
|0.78g
|0.93g
|飽和脂肪
|0.063g
|0.126g
|0.091g
|碳水化合物
|3.63g
|7.26g
|8.75g
|膳食纖維
|2.2g
|4.4g
|3.6g
|鈣
|2.71mg
|5.42mg
|150mg
|鉀
|558mg
|1116mg
|491mg
|鎂
|79mg
|158mg
|47mg
|葉酸
|194μg
|388μg
|141μg
|維他命C
|28.1mg
|56.2mg
|120mg
|維他命K
|482.9μg
|965.8μg
|704.8μg
超級食物｜3. 牛油果VS烚花生
牛油果是一種特別的水果，質地綿密如牛油，脂肪含量雖高卻以健康的不飽和脂肪為主。然而從營養角度比較，花生完全能與牛油果媲美，只是同等重量的花生熱量略高，畢竟花生屬於堅果、水分較少。食用花生時需注意份量，並建議選擇烚花生，避免油炸、翻炒或添加過多鹽、糖的五香或者調味花生。
|營養成分
|烚花生（每100克）
|牛油果（每100克）
|熱量
|318kcal
|160kcal
|蛋白質
|13.5g
|2g
|脂肪
|22.01g
|14.66g
|單元不飽和脂肪
|10.091g
|9.799g
|多元不飽和脂肪
|6.956g
|1.816g
|碳水化合物
|21.26g
|8.53g
|膳食纖維
|8.8g
|6.7g
|鐵
|1.01mg
|0.55mg
|鉀
|180mg
|485mg
|鋅
|1.83mg
|0.64mg
|硒
|4.4μg
|0.4μg
超級食物｜4. 毛豆VS鷹嘴豆
鷹嘴豆深受健身人士推崇，甚至被宣傳為「健身減脂」必備零食，但其營養成分並非特別突出。相比之下，常見的烚毛豆其實更為健康，蛋白質含量更高且屬於優質蛋白，微量元素也更為豐富。
|營養成分
|毛豆（每100克熟重）
|鷹嘴豆（每100克熟重）
|熱量
|121kcal
|163kcal
|蛋白質
|11.91g
|8.81g
|脂肪
|5.2g
|2.57g
|單元不飽和脂肪
|1.282g
|0.579g
|碳水化合物
|8.91g
|27.25g
|膳食纖維
|5.2g
|7.6g
|鐵
|2.27mg
|2.87mg
|鉀
|436mg
|289mg
|鎂
|64mg
|48mg
|葉酸
|311μg
|171μg
超級食物｜5. 番薯VS藍莓
藍莓是最經典的超級食物之一，富含維他命與植化素，但其產季短、價格高、保存不易，且農藥殘留風險相對較高。在營養價值上能與藍莓相當，價錢更相宜且易取得的食物並不多見，鄭醫生特別推薦根莖類蔬菜的番薯。雖然並非水果，但番薯的胡蘿蔔素與維他命含量極高，位居所有食物前列，這點足以與藍莓相比。
此外，番薯的膳食纖維與飽足感也高於藍莓。當然，藍莓所含的花青素等植化素確實比番薯豐富，但番薯的整體營養表現已相當出色。適量進食以番薯替代部分藍莓，不僅能增加飽腹感、減少主食攝取，完全適合減重族群。
|營養成分
|番薯（每100克）
|藍莓（每100克）
|熱量
|76kcal
|57kcal
|蛋白質
|1.36g
|0.74g
|脂肪
|0.14g
|0.33g
|碳水化合物
|17.65g
|14.49g
|膳食纖維
|2.5g
|2.4g
|維他命C
|12.7mg
|9.7mg
|維他命A
|784μg
|3μg
|β-胡蘿蔔素
|9406μg
|32μg
|維他命E
|0.94mg
|0.57mg
|維他命K
|2.1μg
|19.3μg
資料來源：北京協和醫院臨床醫生鄭西希
延伸閱讀：罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
---
相關文章：
健康長壽必吃！營養師推介9大「超級食物」常吃這款水果防心臟病/糖尿病
醫生推介13種超級食物 抗氧化/護心血管/抗衰老 功效不輸藥物！
減肥食物｜推薦10款低卡蔬菜 熱量低過青瓜 1種超級食物上榜可護心/降血壓
營養師推介2025年11大超級食物 常吃這種抗發炎/防癌 花生這樣吃最健康！