5類平價超級食物大比拼 這款罐頭竟擊敗三文魚？蛋白質含量相約熱量更低

更新時間：12:01 2025-12-16 HKT
發佈時間：12:01 2025-12-16 HKT

近年來「超級食物」蔚為風潮，但其高昂價格並非人人能夠負擔。事實上，許多平價的日常食材同樣是營養寶庫。有醫生推薦5類經濟實惠的平民超級食物替代高昂價格的超級食物，並列出其中含有的營養成分，其中1種平民價格的魚類熱量甚至比三文魚更低。

甚麼是「超級食物」？有何營養？

北京協和醫院臨床醫生鄭西希在社交平台發文指出，「超級食物」在宣傳中常強調其營養價值高於一般食物，並能幫助身體抵抗疾病。然而，在醫學與營養學領域並無此正式概念，商業宣傳中也未對「超級食物」做出明確定義。廣義上，任何營養豐富、對健康有益的食物都可被稱為超級食物，但如此一來，每一種天然食物似乎都能歸入此類，反而失去了「超級食物」應有的獨特性。不過，一項薈萃分析嘗試搜尋在人體研究中被標記為「超級食物」的種類，結果有十幾種食物上榜，包括：

  • 漿果類水果：藍莓、蔓越莓、士多啤梨、巴西苺、枸杞
  • 水果：牛油果、山竹、石榴
  • 全穀雜糧：奇亞籽、亞麻籽、藜麥、斯佩爾特小麥、火麻仁
  • 綠葉菜：羽衣甘藍、小麥草
  • 調味料：辣椒、薑、蒜、可可、薑黃粉
  • 發酵食物：納豆、克菲爾

她進一步說明，實際上這些被稱為「超級食物」的都屬於天然食材，未經人工合成或精製加工。除了天然特性之外，它們通常還兼具以下多種營養優勢：

  • 富含維他命，包括抗氧化的維他命C、多種維他命B，與礦物質如鉀、鎂。
  • 大多屬於低飽和脂肪、低添加糖、蛋白質含量較高的健康選擇。
  • 超級食物色彩豐富，多樣的顏色意味著能提供更多抗氧化的植物營養素。

5大「平替版」超級食物 這種菜營養可媲美羽衣甘藍

鄭西希醫生指出，超級食物確實是營養豐富的健康選擇，但並非唯一能提供上述營養素的食物來源。許多大家平日常見、價格親民且屬於當地當季的食材，同樣能達到與之相近的營養水平，而成本卻遠低於那些被過度宣傳的超級食物。她特別推薦5類「平民超級食物」，這些「平替版」食材同樣能為正在健身或控制體重，提供優質的營養支持，其營養價值與昂貴的超級食物相比毫不遜色：

 

超級食物｜1. 三文VS吞拿魚罐頭

深海魚類是公認的健康食材，其中最常見的是三文魚。然而，她更推薦吞拿魚罐頭作為替代選擇。這類罐頭同樣屬於優質蛋白質來源，但需注意應選用泉水浸泡而非油浸的款式。

營養成分 三文魚（每100克） 吞拿魚罐頭（每100克）
熱量 127kcal 86kcal
蛋白質 20.5g 19.44g
脂肪 4.4g 0.96g
飽和脂肪 0.81g 0.211g
Omega-3 EPA 0.182g 0.028g
Omega-3 DHA 0.333g 0.196g
碳水化合物 0 0
膳食纖維 0 0
7mg 17mg
0.38mg 1.63mg
0.39mg 0.69mg
0.063mg 0.05mg
維他命B12 4.15μg 2.55μg

超級食物｜ 2.菠菜VS羽衣甘藍

雖然羽衣甘藍是綠葉蔬菜中的明星食材，其蛋白質與維他命C含量在蔬菜中名列前茅，但平民超級蔬菜中的菠菜在營養上並不遜色。由於菠菜含水量較高，約200克菠菜的營養成分相當於100克羽衣甘藍，且其鉀、鎂等有助於穩定血壓，以及葉酸、維他命K等含量，甚至還高於羽衣甘藍。

營養成分 菠菜（每100克） 菠菜（每200克） 羽衣甘藍（每100克）
熱量 23kcal 46kcal 49kcal
蛋白質 2.86g 5.72g 4.28g
脂肪 0.39g 0.78g 0.93g
飽和脂肪 0.063g 0.126g 0.091g
碳水化合物 3.63g 7.26g 8.75g
膳食纖維 2.2g 4.4g 3.6g
2.71mg 5.42mg 150mg
558mg 1116mg 491mg
79mg 158mg 47mg
葉酸 194μg 388μg 141μg
維他命C 28.1mg 56.2mg 120mg
維他命K 482.9μg 965.8μg 704.8μg

超級食物｜3. 牛油果VS烚花生

牛油果是一種特別的水果，質地綿密如牛油，脂肪含量雖高卻以健康的不飽和脂肪為主。然而從營養角度比較，花生完全能與牛油果媲美，只是同等重量的花生熱量略高，畢竟花生屬於堅果、水分較少。食用花生時需注意份量，並建議選擇烚花生，避免油炸、翻炒或添加過多鹽、糖的五香或者調味花生。

營養成分 烚花生（每100克） 牛油果（每100克）
熱量 318kcal 160kcal
蛋白質 13.5g 2g
脂肪 22.01g 14.66g
單元不飽和脂肪 10.091g 9.799g
多元不飽和脂肪 6.956g 1.816g
碳水化合物 21.26g 8.53g
膳食纖維 8.8g 6.7g
1.01mg 0.55mg
180mg 485mg
1.83mg 0.64mg
4.4μg 0.4μg

超級食物｜4. 毛豆VS鷹嘴豆

鷹嘴豆深受健身人士推崇，甚至被宣傳為「健身減脂」必備零食，但其營養成分並非特別突出。相比之下，常見的烚毛豆其實更為健康，蛋白質含量更高且屬於優質蛋白，微量元素也更為豐富。

營養成分 毛豆（每100克熟重） 鷹嘴豆（每100克熟重）
熱量 121kcal 163kcal
蛋白質 11.91g 8.81g
脂肪 5.2g 2.57g
單元不飽和脂肪 1.282g 0.579g
碳水化合物 8.91g 27.25g
膳食纖維 5.2g 7.6g
2.27mg 2.87mg
436mg 289mg
64mg 48mg
葉酸 311μg 171μg

超級食物｜5. 番薯VS

藍莓是最經典的超級食物之一，富含維他命與植化素，但其產季短、價格高、保存不易，且農藥殘留風險相對較高。在營養價值上能與藍莓相當，價錢更相宜且易取得的食物並不多見，鄭醫生特別推薦根莖類蔬菜的番薯。雖然並非水果，但番薯的胡蘿蔔素與維他命含量極高，位居所有食物前列，這點足以與藍莓相比。

此外，番薯的膳食纖維與飽足感也高於藍莓。當然，藍莓所含的花青素等植化素確實比番薯豐富，但番薯的整體營養表現已相當出色。適量進食以番薯替代部分藍莓，不僅能增加飽腹感、減少主食攝取，完全適合減重族群。

營養成分 番薯（每100克） 莓（每100克）
熱量 76kcal 57kcal
蛋白質 1.36g 0.74g
脂肪 0.14g 0.33g
碳水化合物 17.65g 14.49g
膳食纖維 2.5g 2.4g
維他命C 12.7mg 9.7mg
維他命A 784μg 3μg
β-胡蘿蔔素 9406μg 32μg
維他命E 0.94mg 0.57mg
維他命K 2.1μg 19.3μg

資料來源：北京協和醫院臨床醫生鄭西希

