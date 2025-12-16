5類平價超級食物大比拼 這款罐頭竟擊敗三文魚？蛋白質含量相約熱量更低

近年來「超級食物」蔚為風潮，但其高昂價格並非人人能夠負擔。事實上，許多平價的日常食材同樣是營養寶庫。有醫生推薦5類經濟實惠的平民超級食物替代高昂價格的超級食物，並列出其中含有的營養成分，其中1種平民價格的魚類熱量甚至比三文魚更低。

甚麼是「超級食物」？有何營養？

北京協和醫院臨床醫生鄭西希在社交平台發文指出，「超級食物」在宣傳中常強調其營養價值高於一般食物，並能幫助身體抵抗疾病。然而，在醫學與營養學領域並無此正式概念，商業宣傳中也未對「超級食物」做出明確定義。廣義上，任何營養豐富、對健康有益的食物都可被稱為超級食物，但如此一來，每一種天然食物似乎都能歸入此類，反而失去了「超級食物」應有的獨特性。不過，一項薈萃分析嘗試搜尋在人體研究中被標記為「超級食物」的種類，結果有十幾種食物上榜，包括：

漿果類水果：藍莓、蔓越莓、士多啤梨、巴西苺、枸杞

水果：牛油果、山竹、石榴

全穀雜糧：奇亞籽、亞麻籽、藜麥、斯佩爾特小麥、火麻仁

綠葉菜：羽衣甘藍、小麥草

調味料：辣椒、薑、蒜、可可、薑黃粉

發酵食物：納豆、克菲爾

她進一步說明，實際上這些被稱為「超級食物」的都屬於天然食材，未經人工合成或精製加工。除了天然特性之外，它們通常還兼具以下多種營養優勢：

富含維他命，包括抗氧化的維他命C、多種維他命B，與礦物質如鉀、鎂。

大多屬於低飽和脂肪、低添加糖、蛋白質含量較高的健康選擇。

超級食物色彩豐富，多樣的顏色意味著能提供更多抗氧化的植物營養素。

5大「平替版」超級食物 這種菜營養可媲美羽衣甘藍

鄭西希醫生指出，超級食物確實是營養豐富的健康選擇，但並非唯一能提供上述營養素的食物來源。許多大家平日常見、價格親民且屬於當地當季的食材，同樣能達到與之相近的營養水平，而成本卻遠低於那些被過度宣傳的超級食物。她特別推薦5類「平民超級食物」，這些「平替版」食材同樣能為正在健身或控制體重，提供優質的營養支持，其營養價值與昂貴的超級食物相比毫不遜色：

超級食物｜1. 三文魚VS吞拿魚罐頭

深海魚類是公認的健康食材，其中最常見的是三文魚。然而，她更推薦吞拿魚罐頭作為替代選擇。這類罐頭同樣屬於優質蛋白質來源，但需注意應選用泉水浸泡而非油浸的款式。

營養成分 三文魚（每100克） 吞拿魚罐頭（每100克） 熱量 127kcal 86kcal 蛋白質 20.5g 19.44g 脂肪 4.4g 0.96g 飽和脂肪 0.81g 0.211g Omega-3 EPA 0.182g 0.028g Omega-3 DHA 0.333g 0.196g 碳水化合物 0 0 膳食纖維 0 0 鈣 7mg 17mg 鐵 0.38mg 1.63mg 鋅 0.39mg 0.69mg 銅 0.063mg 0.05mg 維他命B12 4.15μg 2.55μg

超級食物｜ 2.菠菜VS羽衣甘藍

雖然羽衣甘藍是綠葉蔬菜中的明星食材，其蛋白質與維他命C含量在蔬菜中名列前茅，但平民超級蔬菜中的菠菜在營養上並不遜色。由於菠菜含水量較高，約200克菠菜的營養成分相當於100克羽衣甘藍，且其鉀、鎂等有助於穩定血壓，以及葉酸、維他命K等含量，甚至還高於羽衣甘藍。

營養成分 菠菜（每100克） 菠菜（每200克） 羽衣甘藍（每100克） 熱量 23kcal 46kcal 49kcal 蛋白質 2.86g 5.72g 4.28g 脂肪 0.39g 0.78g 0.93g 飽和脂肪 0.063g 0.126g 0.091g 碳水化合物 3.63g 7.26g 8.75g 膳食纖維 2.2g 4.4g 3.6g 鈣 2.71mg 5.42mg 150mg 鉀 558mg 1116mg 491mg 鎂 79mg 158mg 47mg 葉酸 194μg 388μg 141μg 維他命C 28.1mg 56.2mg 120mg 維他命K 482.9μg 965.8μg 704.8μg

超級食物｜3. 牛油果VS烚花生

牛油果是一種特別的水果，質地綿密如牛油，脂肪含量雖高卻以健康的不飽和脂肪為主。然而從營養角度比較，花生完全能與牛油果媲美，只是同等重量的花生熱量略高，畢竟花生屬於堅果、水分較少。食用花生時需注意份量，並建議選擇烚花生，避免油炸、翻炒或添加過多鹽、糖的五香或者調味花生。

營養成分 烚花生（每100克） 牛油果（每100克） 熱量 318kcal 160kcal 蛋白質 13.5g 2g 脂肪 22.01g 14.66g 單元不飽和脂肪 10.091g 9.799g 多元不飽和脂肪 6.956g 1.816g 碳水化合物 21.26g 8.53g 膳食纖維 8.8g 6.7g 鐵 1.01mg 0.55mg 鉀 180mg 485mg 鋅 1.83mg 0.64mg 硒 4.4μg 0.4μg

超級食物｜4. 毛豆VS鷹嘴豆

鷹嘴豆深受健身人士推崇，甚至被宣傳為「健身減脂」必備零食，但其營養成分並非特別突出。相比之下，常見的烚毛豆其實更為健康，蛋白質含量更高且屬於優質蛋白，微量元素也更為豐富。

營養成分 毛豆（每100克熟重） 鷹嘴豆（每100克熟重） 熱量 121kcal 163kcal 蛋白質 11.91g 8.81g 脂肪 5.2g 2.57g 單元不飽和脂肪 1.282g 0.579g 碳水化合物 8.91g 27.25g 膳食纖維 5.2g 7.6g 鐵 2.27mg 2.87mg 鉀 436mg 289mg 鎂 64mg 48mg 葉酸 311μg 171μg

超級食物｜5. 番薯VS藍莓

藍莓是最經典的超級食物之一，富含維他命與植化素，但其產季短、價格高、保存不易，且農藥殘留風險相對較高。在營養價值上能與藍莓相當，價錢更相宜且易取得的食物並不多見，鄭醫生特別推薦根莖類蔬菜的番薯。雖然並非水果，但番薯的胡蘿蔔素與維他命含量極高，位居所有食物前列，這點足以與藍莓相比。

此外，番薯的膳食纖維與飽足感也高於藍莓。當然，藍莓所含的花青素等植化素確實比番薯豐富，但番薯的整體營養表現已相當出色。適量進食以番薯替代部分藍莓，不僅能增加飽腹感、減少主食攝取，完全適合減重族群。

營養成分 番薯（每100克） 藍莓（每100克） 熱量 76kcal 57kcal 蛋白質 1.36g 0.74g 脂肪 0.14g 0.33g 碳水化合物 17.65g 14.49g 膳食纖維 2.5g 2.4g 維他命C 12.7mg 9.7mg 維他命A 784μg 3μg β-胡蘿蔔素 9406μg 32μg 維他命E 0.94mg 0.57mg 維他命K 2.1μg 19.3μg

---

