大埔宏福苑五級火｜接收太多火災資訊情緒滿載難入眠 賽馬會教5招改善睡眠 脫離情緒風暴

大埔宏福苑五級大火全城震撼，一般市民連日來密集地接觸相關資訊和畫面，也會被牽動情緒而失眠。賽馬會樂眠無憂計劃為此提出5個穩定心情，幫助夜間入眠的方法，讓身體暫時擺脫情緒的控制，得到真正的休息。

「賽馬會樂眠無憂計劃」Facebook專頁發文指，發生如此重大火災，市民短期內睡眠可能受影響，即使身體很累，卻無法安睡，是完全正常的情況。有需要可以嘗試以下5個安穩自己、改善睡眠的復原方法。

1. 找一個感覺安心的角落

不一定要是原來的房間，任何令自己感到安全的地方都可以。空間保持安靜和涼爽，需要時可開小夜燈，或請家人或朋友陪伴。

2. 睡前1小時，試著讓大腦「收工」

減少接觸手機，特別是火災新聞或刺激內容，改為聽輕音樂、看書、洗暖水澡。亦應避免談論火災細節。

3. 留意咖啡因與酒精

飲咖啡或濃茶會讓人更清醒，酒精可能導致下半夜睡更差、惡夢更多，在睡前幾小時盡量避免。

4. 白天累了就休息

允許自己休息，這不是偷懶，是必要的恢復。例如安排15-30分鐘午睡，但不要全日躺著，要保持基本作息，到晚上待有睡意才上床。

5. 情緒著陸技巧

若睡眠期間常發惡夢驚醒，可嘗試以下方法紓緩不穩情緒：

幫大腦著陸：看看房間內的幾樣物件，或看一眼時間，分清「夢」與「現在」。

讓身體著陸：雙腳用力踏實床或地板，並用手抓緊枕頭或被子，專心感受它的質地和溫度。

慢呼吸：吸氣4秒，呼氣6秒，重複幾分鐘，讓心跳慢下來。

如果還是很怕，就起來洗臉和喝口水，在有光的地方坐一會兒。

大埔宏福苑五級火｜脫離情緒風暴 讓大腦和身體休息

「情緒著陸練習」在白天情緒突然來襲時也適用，練習目的不是消除情緒，而是讓自己休息一下。當任何時候感到太激動、太麻木或無法承受，也可以一試以下的方法，幫自己從情緒風暴中短暫脫離：

緩慢呼吸：找一個安靜角落，專注於「吸氣4秒、呼氣6秒」，重複5次。

感官著陸：說出看到的「5樣東西」、感覺到的「4種觸感」、聽到的「3種聲音」、聞到的「2種氣味」，以及嚐到的「1種味道」。

身體覺察：雙手用力推牆或緊握椅背10秒再放開，感受身體的變化。

自我安撫：在心裡告訴自己說：「現在這個感覺會過去的」、「我現在是安全的」。

在壓力之下，不要忘了照顧身體，飲水吃飯，好好睡覺。感覺太辛苦就找信任的人說說話，不用獨自承受。尋求幫助不是示弱，而是保護自己和家人的力量。

