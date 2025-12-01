早上吃甚麼精神更好？醫生公開晨間必吃精選 起床第1杯宜飲冷水/暖水？

一日之計在於晨，一朝早起床後如何令自己更快清醒、更有精神？多位醫生分享了自己的晨間習慣，包括飲食及出門前準備。起床後第1杯水可以喝冷水嗎？早餐吃甚麼可以活腸幫助排便？

早上吃甚麼精神更好？醫生公開晨間必吃精選

根據《女性セブンプラス》報道，日本久留米大學校長、睡眠專科醫生內村直尚表示，人們應該吃早餐來調節生理時鐘。消化系統也有其生理時鐘，定時進食可以保持其正常運作。他認為，早餐吃飯糰或麵包都沒有問題，重要的是有食物通過消化系統。當內部的生理時鐘正常運作，就會促進排便並改善便秘。以下是由多位醫生分享的個人晨間飲食習慣。作為醫護專業人員，他們為了健康，早上習慣吃甚麼、喝甚麼？

健康早上必吃之選：

1. 起床後飲1杯水

眼科醫生森真依早上起床後會飲1杯含豐富礦物質的鹼性水，當中所含的電解質有助調節體液平衡和消化功能，促進新陳代謝，並幫助腸道運作。她喜歡喝冷水，因為想令頭腦更清醒，而冷水能刺激交感神經系統，從而提高注意力。

不過她強調，常溫水是日常補水的最佳選擇。常溫水吸收緩慢，不會對腸胃造成負擔，能由內而外溫暖身體，有助促進新陳代謝、改善皮膚狀況、幫助減肥和緩解便秘。

2. 喝咖啡

皮膚科醫生慶田朋子早上會喝咖啡提神。她表示自己有血壓低的問題，有時早上醒來收縮壓低於80mmHg，她習慣伸展一下身體，喝杯咖啡，聽音樂放鬆，之後會吃些水果和乳酪。

3. 飲番茄汁

內科醫生工藤孝文在早餐時必定喝1杯番茄汁，晚上睡前30分鐘也會喝1杯。番茄汁中含有γ-氨基丁酸（GABA），具有鎮靜作用，可以改善睡眠質素，讓人第2天早上醒來神清氣爽。番茄還含有茄紅素，能減緩血糖升高，防止血糖飆升引致日間嗜睡和疲勞。他建議在理想情況下，每天應攝取100mgGABA，最簡單的方法就是飲用200ml濃縮番茄汁。

4. 吃雞蛋

睡眠專科醫生坪田聰習慣吃日式早餐，包括米飯、味噌湯、蔬菜和煎蛋。他表示，雞蛋中含有的色氨酸是血清素的合成原料。除了煎蛋，他也推薦吃雞蛋拌飯作早餐。

5. 喝味噌湯

對於婦科醫生松村圭子，每天的早餐味噌湯是不可或缺的。早上吃溫熱的食物可以提高體溫並煥發精神。味噌還含有大豆異黃酮，其作用類似於女性荷爾蒙，她尤其推薦更年期女性食用。

6. 多吃蔬果

森真依醫生提醒，為了保護眼睛，早餐多吃蔬果非常重要，她會特意在早餐時多吃綠色和黃色的蔬菜、水果和堅果。維他命C、維他命E、葉黃素、玉米黃素等抗氧化營養素可以保護視網膜和黃斑部免受氧化壓力損害，並有助預防與年齡相關的眼部疾病；鋅有助於抗氧化營養素發揮作用；維他命A是感知光線所必需的營養素。

早上做甚麼可減壓提升注意力？

除了飲食，醫生們也分享其他晨間提神習慣，幫助維持健康，喚醒頭腦和身體。

腦外科醫生折居麻綾重視室內溫度，並長年把房間溫度保持在22-24°C，避免睡覺時出汗熱醒。另外，她也會充分利用清醒的時間，盡量讓自己的一天過得充實而忙碌，在日間保持活躍有助獲得良好睡眠。

身兼神經內科醫生和小說家的米山公啓習慣在起床後在社交平台上發文。他早上會上網看新聞，如果看到感興趣的內容，就會在Facebook上發佈個人想法。他認為，寫作能幫助自己頭腦清醒及整理思路。

松村圭子醫生認為，朝早有利集中注意力和記憶，因此盡量在上午學習。內科醫生近藤千種則每天早上安排​5分鐘的放空時間，甚麼都不做。她表示，在早上身體會大量分泌壓力荷爾蒙皮質醇，簡單地放鬆呼吸能幫助降低心率，以及改善皮膚狀況。

森真依醫生習慣在準備出門時，聽一些喜歡的音樂，讓自己進入狀態。她覺得，聽音樂能讓自己一天都充滿活力，例如舒緩音樂可以刺激多巴胺和血清素的分泌，激活大腦的獎勵機制，從而降低皮質醇的水平，平衡自主神經系統，並提高注意力。她出門前會根據當天的心情，噴上喜歡的香水。從醫學角度來說，氣味通過嗅覺作用於控制情緒和記憶的邊緣系統，對於減輕壓力、穩定情緒和提高注意力有一定幫助。

