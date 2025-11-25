94歲傳奇超模公開4大長壽秘訣 每早必喝1飲品 促進代謝/抗衰老

【長壽秘訣/長壽飲食/抗衰老】不少女生都想優雅地老去，但有甚麼抗老逆齡秘訣呢？有醫生分析了94歲傳奇超模Carmen Dell'Orefice的長壽抗老習慣，這位傳奇模特女王自15歲登上時尚雜誌封面後，至今仍活躍於時尚圈，到底日常她有甚麼養生長壽習慣，可以優雅老去至今？

94歲傳奇超模優雅老去 公開4大長壽秘訣

家醫科醫生李思賢早前在個人Facebook分享傳奇超模Carmen Dell'Orefice的長壽抗衰老秘訣，並非靠昂貴醫美，而是日常生活中累積出的健康哲學。

長壽秘訣｜1. 正向心態 不抗拒變老

Carmen不抗拒變老、接納每個階段的自己，也不避諱談論年齡。李醫生分析這種正向心理，讓她得以在面對人生起伏時保持平衡，這有效降低「細胞老化元兇」壓力荷爾蒙（皮質醇）與慢性發炎反應。

長壽秘訣｜2. 不壓抑食慾的飲食哲學

Carmen的飲食之道在於「順應身體」而非嚴格控制食慾，她認為「節制比壓抑更重要」，與其完全戒斷，不如控制好份量，更可維持心理愉悅。日常餐單如下：

早餐 吃一份含益生菌的乳酪，維持腸道健康 主食 以蔬果為主，偶爾攝取魚類，以植物性飲食為主

攝取優質、營養豐富的蛋白質，與全球長壽地區的飲食模式不謀而合 零食 不抗拒甜食，常吃雪糕

長壽秘訣｜3. 慢性補水法 維持細胞年輕

Carmen的補水習慣貫徹一整天，她每早起床會先喝一杯溫檸檬水（約250–300ml），啟動身體代謝，維持活力。她是一名典型的「慢性補水者」，其方法如下：

隨身帶水樽：運動或工作中，水樽也不離身。

小口慢飲：定時補充水分，從不等到口渴才喝水。

這種持續補水的習慣，能確保細胞處於水合狀態，促進血液循環與代謝，是許多長壽者的共通點。

長壽秘訣｜4. 規律運動、作息與性生活

Carmen運動哲學是「讓身體動起來，但不要逼太緊」。她的每日必做運動包括：

散步30分鐘

柔軟伸展

室內單車

這套運動組合能有效維持關節靈活及基礎肌力、穩定自主神經系統，是適合高齡者的運動強度。生活習慣方面，Carmen不吸煙、不酗酒，確保睡眠充足規律，她視「健康性生活」為平衡的一部分，能促進催產素與內啡肽分泌，帶來深度放鬆與幸福感。

資料來源：家醫科醫生李思賢、Carmen Dell'Orefice Facebook專頁

---

