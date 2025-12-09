早上起床第一杯水如何飲？飲錯易傷腸胃兼血壓高 清水/檸水/蜜糖水哪種更好？

飲水原來都大有學問！身體經過一整晚的睡眠，因製造尿液、排汗甚至呼吸會消耗大量水分，而處於缺水狀態。清晨起床時馬上飲一杯水，不只是解口渴，更有助喚醒腸道，以及避免血液過於濃縮而增加中風危機，因此非常重要。不過，這第一杯水的份量、水溫、喝法等，有甚麼要注意呢？

早上起床第一杯水如何飲？飲錯易傷腸胃/血壓高

根據內媒《生命時報》報道，早上起床飲的第一杯水原來學問不少。首先，無論從中醫或現代醫學的角度，都不宜一早飲凍水。甘肅中醫藥大學藥學院副教授寧艷梅表示，早上起床喝水宜溫不宜涼，否則寒涼會傷及陽氣，使其失去溫煦之功。人體陽氣在晨起時開始漸漸萌發，這時喝凍水會抑制陽氣，使其難以生發。時間久了會導致陽氣不足或虧虛，身體或局部臟腑、經絡、氣血機能受影響，出現精神疲憊、脘腹疼痛、腰膝酸冷及女性痛經、男性性功能減退等問題。

中國疾病預防控制中心營養與健康所研究員何麗也表示，早起喝凍水會令腸胃黏膜突然遇冷，使原來張開的微絲血管收縮，引發腸胃不適甚至腹瀉。她建議，水溫應略高於體溫，有助身體微微發熱，不只不會損傷初升的陽氣，還有助津液的代謝與輸送。惟注意水溫也不宜過高，高溫會刺激消化道黏膜，長期容易誘發腸胃黏膜病變。

早上要飲多少水？清水/檸水/蜂蜜水哪種更好？

何麗表示，早上應如何喝水或者喝多少，其實因人而異，應結合個人體質作判斷。

1. 清水vs有味水

清水：沒有熱量，不只有效補充體內水分，還能迅速稀釋血液，促進血液循環，使人更快地清醒過來，是絕大多數人的最佳選擇。

蜂蜜水：適合便秘人士，但不適合糖尿病患者和肥胖一族。

檸檬水：胃酸過多者，空腹喝檸檬水可能會增加胃部不適。

淡鹽水：最不推薦，因現代人鈉攝取量本來就過多，不建議在身體不缺少鹽的情況下再喝鹽水。尤其是有高血壓、心腦血管疾病、腎功能異常的人更要避免，早晨是人體血壓上升的第一個高峰，喝鹽水會使血壓更高。

2. 多水vs少量水

一般建議喝200ml左右，喝太多會沖淡胃酸，影響早餐食物的消化，太少卻起不到健康作用。如果本身患有腎臟疾病或某些代謝性疾病，則應遵循醫生指示，以免給身體造成負擔，加重病情。

3. 快速飲vs慢慢飲

大口灌水對健康並無好處，因為快速大量喝水會迅速稀釋血液，增加心臟負擔，也容易吞入大量空氣，引起打嗝或腹脹。最好小口慢飲，把一口水含在嘴裡，分幾次徐徐吞下。以喝完感覺舒服不脹，跑跳時水不會在肚中「𠺘𠺘下」為宜。

3種飲品不宜一起床後飲用

1. 隔夜茶

隔夜茶雖不致癌，但從衞生角度也不建議繼續飲用前一晚泡的茶。而且茶浸泡太久，也失去了香氣和新鮮度。

2. 果汁

果汁偏甜，空腹喝會損害食慾，令人吃不下早餐。而且即使是鮮榨果汁，含糖量和升糖指數都比較高，需要控制血糖的人士尤其不宜一早飲用。

3. 碳酸飲品

除了不能提供早起時人體所需要的水分之外，代謝時還會加速鈣質排出，並且增加人體對水分的需求。因此在早上最好不要喝，特別是腸胃差的人更容易不適。

延伸閱讀：飲水也傷腎？營養師揭10大喝水習慣超錯 錯過1時機喝水易中風

---

相關文章：

飲水身體好？女子日飲3L水致尿頻失眠/精神差 醫生揭飲水黃金公式

錯誤喝水恐血壓飆升？營養師推薦3大飲品排鈉降血壓 睡前喝這種更助眠｜附喝水時間表

飲翻煲水會致癌？營養師教1步驟除致癌物 4招清走水煲異味

常喝水嗆到要小心！1原因增吸入性肺炎風險 營養師教長者安全飲水3招