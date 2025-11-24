27款「健康」食物藏傷身陷阱 吃過量恐致心臟病/癌症 吞拿魚1原因上榜！

不少人一日三餐自問吃得健康，卻可能在無意間已經踩中飲食地雷。有營養師特別列出27種看似「健康」的食物，原來暗藏傷身減壽陷阱，這些食物可能致癌、引發糖尿病，或導致其他健康問題，連普遍被認為營養價值高的雞蛋竟也名列其中。

27款「健康」食物藏傷身陷阱 吃過量恐致心臟病/癌症

據日媒《女性セブンプラス》報道，註冊營養師望月理恵子指出，許多人為了追求長壽健康或體態管理，常攝取各種被標榜為「健康」的食品。然而她提出警示，實際上以下27款廣受推崇的健康食物可能正在無形中縮短人們的壽命，不一定適合所有人經常吃，部分更可能增加患癌和糖尿病風險：

哪些「健康」食物暗藏健康陷阱？

1.吞拿魚

作為富含DHA與EPA的優質蛋白質來源，但因生物累積效應含有較高濃度甲基汞，若過量攝取可能引發神經發育障礙、認知功能衰退並提升心血管疾病風險。

2.動物肝臟

雖富含鐵質等多種營養素，但過度攝取肝臟中的維他命A與銅可能導致中毒，例如嘔吐與視力受損，建議每周只食用一次。

3.雞蛋

含有幾乎除維他命C與膳食纖維外所有必需營養素，是能輕鬆補充蛋白質的食物。但因其含有較高膽固醇與甾醇成分，血脂異常者應控制每日攝取量一個為宜。

4.糙米

富含維他命、礦物質與膳食纖維，能有效穩定血糖波動。然而腸胃功能較弱者可能難以消化和吸收其中的營養，從而導致胃痛。

5.乳製品

作為鈣質優質來源有助預防骨質疏鬆，但過量攝取可能增加動脈硬化風險，停經後女性過度補鈣更會提高心臟病發生機率。

6.泡菜

發酵食品中的乳酸菌對腸道健康有益，但不選擇經過乳酸菌發酵的傳統泡菜，僅以辣椒和調味料醃製的醃漬菜，可能對健康帶來影響。

7.椰菜

具有增強免疫力與保護胃腸黏膜的功效，但其活性成分對熱敏感，經烹煮後的椰菜會喪失預期的保健效果。

8.海藻類

富含膳食纖維與礦物質，但因含碘量高，過量攝取卻可能反而會增加甲狀腺癌的發生風險。

9.菠菜

菠菜的植物性鐵質吸收率較低，相較之下建議選擇動物性血紅素鐵，例如魚類血液，在預防貧血方面效果較為有效。

10.石榴

富含植物雌激素，有助緩解更年期不適。但需注意有調查指出，石榴汁與萃取片劑通常不含雌激素成分。

11.十字花科蔬菜

例如西蘭花、紹菜，能降低癌症與心臟病風險，但其中含有的硫氰酸鹽會抑制碘吸收，過量食用可能導致甲狀腺功能低下。

12.堅果

堅果熱量密度高，例如每4克核桃即含27kcal，過度攝取易引發肥胖，反而增加心血管疾病風險。

13.無麩質食品

對於未罹患乳糜瀉或麩質不耐症的人群而言，刻意選擇無麩質飲食反而可能導致維他命、礦物質與膳食纖維攝取不足，進而破壞營養均衡狀態，但尚不至於對健康造成立即危害。若健康人士開始全面採用無麩質食品，需注意營養替代補充。

14.大豆製品

雖為優質蛋白質來源，但需注意加工程度越高的大豆產品，往往含有更高濃度的鹽、糖分、食品添加物及填充劑。

15.肉桂

雖然富含抗氧化成分，但若過量攝取會強烈刺激酵素活性，進而削弱或增強藥物療效，引發預期外的副作用。服用任何藥物期間均需謹慎控制肉桂攝取量。

16.醋

醋具有降低膽固醇功效，而含有的醋酸菌能激活免疫系統運作，但需注意清澈的醋液通常不含醋酸菌，僅混濁未過濾的醋才保留這些活性菌種。

17.水

每日飲用2公升水能發揮排毒效益，若透過三餐時補充水分，約可攝取1.5至2公升液體總量。但若強制過量飲水，可能導致血液稀釋引發低鈉血症、水腫與畏寒等不適反應。

18.甘酒

雖營養豐富被譽為可飲用的點滴液，但需注意甜味甘酒含糖量偏高，可能增加糖尿病風險。建議選擇無額外添加糖分的米麴發酵版本。

19.口服補液溶液

當戶外活動大量排汗時可適量補充，但若處於室內環境則不建議常規飲用，因其含有的糖分與鹽分將加速體液吸收負荷。

20.紅酒

少量飲酒者的死亡率可能低於完全禁酒者，但世界衛生組織最新指出，不論酒類或即使微量攝取酒精，仍會提升癌症發生風險。特別值得注意的是，統計數據顯示，約16.4%的乳癌病例與飲酒行為存在直接關聯性。

21.咖啡

富含抗氧化物質能降低糖尿病與肝病發生率，但每杯約含80毫克咖啡因，每日攝取總量若超過400毫克安全標準，可能對神經系統造成負擔，引發失眠、壓力、胃痙攣、心悸等。

22.DHA

攝取DHA能降低血液中中性脂肪濃度，有助預防動脈硬化。但研究顯示，每日攝取超過1克，會使心房顫動發生率提升13%，中風風險增加5%。

23.高蛋白補充品

高蛋白補充品是經過優化消化吸收率的蛋白質濃縮體，攝入後會瞬間被人體吸收，對身體造成負荷。此外，若長期持續攝取超過每公斤體重1.5克/日的蛋白質量，可能導致腎臟負擔加重。常見的蛋白飲品每100毫升通常含有約10克蛋白質，建議每日飲用總量不應超過500毫升。

24.維他命D

雖然能促進鈣質吸收並有助維持骨骼健康，然而有研究發現，對健康成年人而言服用維他命D補充劑並未顯現有效預防骨折的效果。

25.薑黃

日常飲食中適量使用可支持肝臟機能，但若以補充劑形式攝取，因含鐵量較高反而可能增加肝臟代謝負擔，甚至引發肝損傷。

26.聖約翰草

雖然能改善失眠與更年期不適的功效，有研究證實，它對憂鬱症治療具療效，但可能降低其他藥物效果或引發嚴重併發症，服用其他藥物者需確認是否可以同時服用。

27.複合維他命

雖然可緩解疲勞與增強免疫力，但研究發現，服用保健補充品的女性比未服用者具有更高的早逝風險。

資料來源：《女性セブンプラス》

