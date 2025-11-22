小雪節氣2025︱氣溫下降易高血壓 中醫推薦必吃必吃8款補身禦寒食材 溫肺潤腸補脾胃

【小雪節氣2025】今日（11月22日）是二十四節氣中的「小雪」。註冊中醫師葉揚舟接受《星島頭條》訪問指出，冬季氣溫下降易引發憂鬱及高血壓，她推介8款補身禦寒食材及3款滋養脾肺的湯水，又分享初冬的日常保暖防寒原則，如何曬背最有效？

小雪節氣2025︱氣溫下降易高血壓 中醫推薦必吃8款補身禦寒食材

葉揚舟醫師表示，「小雪」是冬季的第二個節氣，約在11月22日或23日。之所以稱為「小雪」，並非指少量的降雪量，而是反映氣候變化的趨勢。此時北方冷空氣勢力增強，氣溫明顯下降，空氣中的水汽在低溫下開始凝結，但量還不大。小雪三候的「一候虹藏不見」、「二候天氣上升，地氣下降」，以及「三候閉塞而成冬」，描述了此時的氣候變化，從不再出現彩虹，到天氣陽氣上升、地氣陰氣下降，最終萬物閉塞，進入冬季。

小雪期間天氣特點與變化：

氣溫下降，寒中帶燥：天氣轉冷，但降水量少，空氣濕度低，呈現「寒燥」的特性。

晝短夜長：陽氣潛藏，陰氣漸盛，日照時間持續縮短。

萬物閉藏：許多動物開始冬眠，植物進入休眠狀態，為來年春天做準備。

小雪養生原則及常見不適：

葉醫師指，小雪養生原則在於「禦寒保暖，滋陰潤燥，養精蓄銳，保持心情愉悅」。而腎、心和肺都是容易出現不適的臟腑：

腎：中醫認為冬氣通於腎，寒氣易傷腎陽，可能導致腰膝酸軟、畏寒怕冷、夜尿頻多。

心：冬季陽氣內藏，氣血循環趨緩，加上日照時間減少，容易影響心情，導致情緒低落、鬱悶，所謂「季節性憂鬱」與心臟功能息息相關。冬天氣溫下降，容易引起血管收縮，導致血壓上升，高血壓患者也需注意控制鹽分攝取量，同時做好保暖工作。

肺：乾冷的空氣容易損傷肺陰，引發喉嚨乾癢、咳嗽、皮膚乾燥等問題。

返回目錄

小雪節氣應如何進補？葉醫師提醒，進補原則應以平補為主，不宜大溫大熱。重點在於透過生活細節和飲食「滋陰補腎」，為身體打下基礎，而非立即進行猛烈進補。以下是適合在小雪時期進補的體質：

氣虛體質：容易精神疲乏、四肢倦怠、少氣懶言者，可健脾益氣，適量飲用參茶或者煲四神湯等。

陽虛體質：平時怕冷、手腳冰涼、精神不濟者，可適度溫補，例如飲薑茶、肉桂茶和熱紅茶等。

陰虛體質：容易口乾舌燥、皮膚乾燥、大便乾硬者，可滋陰潤燥，多吃雪耳、飲杏仁露等。

返回目錄

葉揚舟醫師建議，在小雪時期可吃一些潤燥的食物，幫助滋補肺腎。

小雪養生食材︱1. 黑芝麻

性味：甘，平

功效：補肝腎，益精血，潤腸燥。

小雪養生食材︱2. 核桃

性味：甘，溫

功效：補腎固精，溫肺定喘，潤腸通便。

小雪養生食材︱3. 白蘿蔔

性味：辛、甘，涼

功效：下氣消食，化痰清熱，適合冬天吃多積食時。

小雪養生食材︱4. 山藥

性味：甘，平

功效：補脾養肺，固腎益精，性質平和，適合各種體質。

小雪養生食材︱5. 黑木耳

性味：甘，平

功效：滋陰潤肺，養血駐顏，還能幫助清除體內廢物。

小雪養生食材︱6. 南瓜

性味：甘，溫

功效：補中益氣，溫暖脾胃，富含維他命A，保護黏膜。

小雪養生食材︱7. 枸杞

性味：甘，平

功效：滋補肝腎，益精明目，是平補的佳品。

小雪養生食材︱8. 牛肉

性味：甘，平

功效：補脾胃，益氣血，強筋骨，提供優質蛋白質禦寒。

返回目錄

葉醫師推薦3款適合在小雪時期飲用的補湯：

小雪進補湯水︱1. 何首烏黑豆烏雞湯

材料：何首烏20g、黑豆50g、新鮮山藥100g、烏雞1隻、生薑3片。

做法：將何首烏及黑豆放在室溫水中浸泡1小時以上，與切好的山藥及烏雞、生薑共同熬煮3小時後加入適量調味即可食用。

食材/湯水功效：何首烏補腎潤腸，黑豆補腎利水，山藥補脾肺腎，生薑驅散風寒，全湯能養腎填精，適合大部分冬季容易感冒、鼻敏感發作的人。

小雪進補湯水︱2. 核桃芡實豬腰湯

材料：核桃30g、枸杞15g、芡實15g、豬腰1對、生薑3片。

做法：核桃及芡實放在室溫水中浸泡2小時以上，後加入薑片燉煮1小時後加入切好的豬腰及枸杞再煮5分鐘後即可，也可以加入適量麻油增添風味。

食材/湯水功效：豬腰以形補形，核桃溫腎補腦，枸杞滋補肝腎，芡實益腎固精。此湯平補而不燥，適合大多數人作為冬季補身湯水。

小雪進補湯水︱3. 當歸枸杞瘦肉湯

材料：當歸15g、枸杞15g、桂圓10g、紅棗5顆、瘦肉200g。

做法：瘦肉燉煮2小時後加入當歸、桂圓、紅棗再燉1小時，最後5-10分鐘加入枸杞。

食材/湯水功效：當歸、桂圓補血養血，枸杞滋補肝腎，紅棗健脾生津。適合因秋冬天氣轉變而睡眠質素欠佳、常覺疲勞的人。

返回目錄

葉揚舟醫師提醒，在小雪時期應少吃以下4類食物，以免加劇內燥症狀及引致脾胃損傷。

生冷食物（如生魚片、冰飲）：易損傷脾胃陽氣，容易導致胃口變差、消化不良、腹瀉。

油炸燒烤類：性質燥熱，在本就乾燥的季節容易加重身體燥性，導致口乾、便秘或口舌生瘡等上火表現。

過度辛辣（如辣椒、花椒、胡椒）：少量可通陽氣，但過量會耗傷陰液，加劇內燥。

黏硬難消化的食物：冬季人體消化機能較弱，這類食物會增加腸胃負擔。

返回目錄

葉醫師列出小雪期間的保暖要點：

重點部位：保護好頭部（戴帽）、頸部（頸巾）、腹部（發熱貼）和腳部（厚襪、中長襪），因為這些地方最容易受寒邪侵襲。

層次穿著：採用「洋蔥式穿搭法」，方便根據室內外溫差調整衣物，預防因溫差導致的感冒或呼吸道不適。

熱水泡腳：每晚用約40°C的熱水泡腳15-20分鐘，水中可加入艾葉，加強溫經散寒之效。

她又提到，曬背是補充陽氣的天然方法，透過背部的足太陽膀胱經及督脈吸收陽氣，增強身體免疫力，特別適合以下2類人士。

陽虛體質：平時特別怕冷、容易手腳冰冷、精神不振者。

情緒低落者：有助於改善因為日照時間減低而發作的「季節性憂鬱症」。

曬背可選擇上午10點前或下午2點後，陽光和煦時（避免日照過猛之時）進行，背對太陽曬20-30分鐘。注意穿著合適衣物，避免風口，曬後要亦要適度補充水分。

葉醫師提醒，總括而言，小雪的養生核心在於順應自然界「閉藏」的規律，通過飲食、起居和情志的調節，為身體儲備足夠的能量，安然過冬。

返回目錄

延伸閱讀：體溫下降易患慢性病！60歲後必吃4類食物暖身延壽 5招提升體溫

---

相關文章：

立冬後易心肌梗塞？醫生揭5大非典型症狀 3部位疼痛是警號！

天氣轉冷易猝死 醫生教4招保暖 喝2飲品有效

女子用保溫杯泡養生茶 竟炸爆天花板 裝9種飲品恐中毒傷身

冬天洗澡後皮膚乾燥痕癢 醫生教4招保濕 潤膚膏選哪種？水溫勿超這溫度！