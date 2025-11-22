小雪節氣2025︱氣溫下降易高血壓 中醫推薦必吃必吃8款補身禦寒食材 溫肺潤腸補脾胃
發佈時間：07:05 2025-11-22 HKT
【小雪節氣2025】今日（11月22日）是二十四節氣中的「小雪」。註冊中醫師葉揚舟接受《星島頭條》訪問指出，冬季氣溫下降易引發憂鬱及高血壓，她推介8款補身禦寒食材及3款滋養脾肺的湯水，又分享初冬的日常保暖防寒原則，如何曬背最有效？
小雪節氣2025︱天氣有何特點和變化？
葉揚舟醫師表示，「小雪」是冬季的第二個節氣，約在11月22日或23日。之所以稱為「小雪」，並非指少量的降雪量，而是反映氣候變化的趨勢。此時北方冷空氣勢力增強，氣溫明顯下降，空氣中的水汽在低溫下開始凝結，但量還不大。小雪三候的「一候虹藏不見」、「二候天氣上升，地氣下降」，以及「三候閉塞而成冬」，描述了此時的氣候變化，從不再出現彩虹，到天氣陽氣上升、地氣陰氣下降，最終萬物閉塞，進入冬季。
小雪期間天氣特點與變化：
- 氣溫下降，寒中帶燥：天氣轉冷，但降水量少，空氣濕度低，呈現「寒燥」的特性。
- 晝短夜長：陽氣潛藏，陰氣漸盛，日照時間持續縮短。
- 萬物閉藏：許多動物開始冬眠，植物進入休眠狀態，為來年春天做準備。
小雪養生原則及常見不適：
葉醫師指，小雪養生原則在於「禦寒保暖，滋陰潤燥，養精蓄銳，保持心情愉悅」。而腎、心和肺都是容易出現不適的臟腑：
- 腎：中醫認為冬氣通於腎，寒氣易傷腎陽，可能導致腰膝酸軟、畏寒怕冷、夜尿頻多。
- 心：冬季陽氣內藏，氣血循環趨緩，加上日照時間減少，容易影響心情，導致情緒低落、鬱悶，所謂「季節性憂鬱」與心臟功能息息相關。冬天氣溫下降，容易引起血管收縮，導致血壓上升，高血壓患者也需注意控制鹽分攝取量，同時做好保暖工作。
- 肺：乾冷的空氣容易損傷肺陰，引發喉嚨乾癢、咳嗽、皮膚乾燥等問題。
小雪節氣2025︱有何進補原則？3種體質宜這樣吃
小雪節氣應如何進補？葉醫師提醒，進補原則應以平補為主，不宜大溫大熱。重點在於透過生活細節和飲食「滋陰補腎」，為身體打下基礎，而非立即進行猛烈進補。以下是適合在小雪時期進補的體質：
- 氣虛體質：容易精神疲乏、四肢倦怠、少氣懶言者，可健脾益氣，適量飲用參茶或者煲四神湯等。
- 陽虛體質：平時怕冷、手腳冰涼、精神不濟者，可適度溫補，例如飲薑茶、肉桂茶和熱紅茶等。
- 陰虛體質：容易口乾舌燥、皮膚乾燥、大便乾硬者，可滋陰潤燥，多吃雪耳、飲杏仁露等。
小雪節氣2025︱推介8種養生潤燥食材
葉揚舟醫師建議，在小雪時期可吃一些潤燥的食物，幫助滋補肺腎。
小雪養生食材︱1. 黑芝麻
- 性味：甘，平
- 功效：補肝腎，益精血，潤腸燥。
小雪養生食材︱2. 核桃
- 性味：甘，溫
- 功效：補腎固精，溫肺定喘，潤腸通便。
小雪養生食材︱3. 白蘿蔔
- 性味：辛、甘，涼
- 功效：下氣消食，化痰清熱，適合冬天吃多積食時。
小雪養生食材︱4. 山藥
- 性味：甘，平
- 功效：補脾養肺，固腎益精，性質平和，適合各種體質。
小雪養生食材︱5. 黑木耳
- 性味：甘，平
- 功效：滋陰潤肺，養血駐顏，還能幫助清除體內廢物。
小雪養生食材︱6. 南瓜
- 性味：甘，溫
- 功效：補中益氣，溫暖脾胃，富含維他命A，保護黏膜。
小雪養生食材︱7. 枸杞
- 性味：甘，平
- 功效：滋補肝腎，益精明目，是平補的佳品。
小雪養生食材︱8. 牛肉
- 性味：甘，平
- 功效：補脾胃，益氣血，強筋骨，提供優質蛋白質禦寒。
小雪節氣2025︱推介3款滋潤湯水 改善疲倦防感冒
葉醫師推薦3款適合在小雪時期飲用的補湯：
小雪進補湯水︱1. 何首烏黑豆烏雞湯
- 材料：何首烏20g、黑豆50g、新鮮山藥100g、烏雞1隻、生薑3片。
- 做法：將何首烏及黑豆放在室溫水中浸泡1小時以上，與切好的山藥及烏雞、生薑共同熬煮3小時後加入適量調味即可食用。
- 食材/湯水功效：何首烏補腎潤腸，黑豆補腎利水，山藥補脾肺腎，生薑驅散風寒，全湯能養腎填精，適合大部分冬季容易感冒、鼻敏感發作的人。
小雪進補湯水︱2. 核桃芡實豬腰湯
- 材料：核桃30g、枸杞15g、芡實15g、豬腰1對、生薑3片。
- 做法：核桃及芡實放在室溫水中浸泡2小時以上，後加入薑片燉煮1小時後加入切好的豬腰及枸杞再煮5分鐘後即可，也可以加入適量麻油增添風味。
- 食材/湯水功效：豬腰以形補形，核桃溫腎補腦，枸杞滋補肝腎，芡實益腎固精。此湯平補而不燥，適合大多數人作為冬季補身湯水。
小雪進補湯水︱3. 當歸枸杞瘦肉湯
- 材料：當歸15g、枸杞15g、桂圓10g、紅棗5顆、瘦肉200g。
- 做法：瘦肉燉煮2小時後加入當歸、桂圓、紅棗再燉1小時，最後5-10分鐘加入枸杞。
- 食材/湯水功效：當歸、桂圓補血養血，枸杞滋補肝腎，紅棗健脾生津。適合因秋冬天氣轉變而睡眠質素欠佳、常覺疲勞的人。
小雪節氣2025︱4類食物宜少吃 易損消化致便秘
葉揚舟醫師提醒，在小雪時期應少吃以下4類食物，以免加劇內燥症狀及引致脾胃損傷。
- 生冷食物（如生魚片、冰飲）：易損傷脾胃陽氣，容易導致胃口變差、消化不良、腹瀉。
- 油炸燒烤類：性質燥熱，在本就乾燥的季節容易加重身體燥性，導致口乾、便秘或口舌生瘡等上火表現。
- 過度辛辣（如辣椒、花椒、胡椒）：少量可通陽氣，但過量會耗傷陰液，加劇內燥。
- 黏硬難消化的食物：冬季人體消化機能較弱，這類食物會增加腸胃負擔。
小雪節氣2025︱解構保暖防寒原則 哪些人適合曬背？
葉醫師列出小雪期間的保暖要點：
- 重點部位：保護好頭部（戴帽）、頸部（頸巾）、腹部（發熱貼）和腳部（厚襪、中長襪），因為這些地方最容易受寒邪侵襲。
- 層次穿著：採用「洋蔥式穿搭法」，方便根據室內外溫差調整衣物，預防因溫差導致的感冒或呼吸道不適。
- 熱水泡腳：每晚用約40°C的熱水泡腳15-20分鐘，水中可加入艾葉，加強溫經散寒之效。
她又提到，曬背是補充陽氣的天然方法，透過背部的足太陽膀胱經及督脈吸收陽氣，增強身體免疫力，特別適合以下2類人士。
- 陽虛體質：平時特別怕冷、容易手腳冰冷、精神不振者。
- 情緒低落者：有助於改善因為日照時間減低而發作的「季節性憂鬱症」。
曬背可選擇上午10點前或下午2點後，陽光和煦時（避免日照過猛之時）進行，背對太陽曬20-30分鐘。注意穿著合適衣物，避免風口，曬後要亦要適度補充水分。
葉醫師提醒，總括而言，小雪的養生核心在於順應自然界「閉藏」的規律，通過飲食、起居和情志的調節，為身體儲備足夠的能量，安然過冬。
