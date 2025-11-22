102歲婆婆成世界最長壽美容顧問 公開5大養生秘訣 吃飯必配1種湯

【長壽秘訣/長壽飲食】健康長壽是不少人的願望，到底有何秘訣？日本一名102歲婆婆榮獲世界最長壽美容顧問之稱，儘管年事已高，仍持續堅守職場崗位。她親自公開5大長壽養生秘訣，其中更透露每日用餐必會搭配1種湯。

102歲最長壽美容顧問 公開5大養生秘訣

日本福島市堀野智子婆婆從事美容顧問工作已約62年，於4月9日迎來102歲生日。自2023年8月獲健力士世界紀錄認證為「全球最高齡女性美容顧問」後，她仍持續參與品牌培訓課程與新產品研習，至今每日堅持搭乘巴士往返離家7公里的美容銷售點工作，更曾在著作分享下列多項長壽秘訣：



長壽秘訣｜1. 每天6點半起床

起床後的首要步驟是清潔雙手，婆婆之所以選擇洗手而非直接洗臉，源於過去曾有段時期會夜間醒來兩次洗手的習慣，當時總思考若用冷水洗手是否會影響再度入睡的品質，因而後來不再於半夜起身洗手，轉而將洗手作為晨起第一道程序。接著進行刷牙與漱口，考慮到睡眠時若以口腔呼吸可能吸入微粒並滋生細菌，需透過徹底清潔去除口腔內所有菌群。

長壽秘訣｜2. 每日堅持化妝

婆婆作為現職的銷售員，每日早上洗臉與化妝流程固定在上6點半到7點半之間完成，除了因骨折住院期間外，全年365天從未間斷化妝；而臉部保養則安排於晚上10點至11點進行。她的標準妝容包含粉底、蜜粉定妝與唇膏，並表示化妝與當日是否與人相約見面完全沒有關係，因為隨時可能見到顧客。

長壽秘訣｜3. 規律進食三餐

婆婆日常飲食通常會在前一晚準備好，並因獨自生活，時常不自覺烹煮過量食物，因此若前日晚餐有剩餘菜餚，便會作為次日早餐與午餐的內容。每日用餐時間固定為早上8點半、中午12點、晚上6點半，有時會連續數餐食用相同菜色。若前日未剩餘菜餚，則選擇食用鱈魚子或芝麻小魚乾。鱈魚子會預先解凍後冷藏備用；而密封包裝的小魚乾則直接以熱水加熱食用。

她的菜餚風格以日式料理為主，主食固定為白飯，每餐份量精準控制在150克。此外，吃飯時必搭配味噌湯，而材料一般為小松菜、白蘿蔔、蔥或豆腐。在各類漬物中，她最愛醃製黃蘿蔔，用餐時必定會搭配這道菜。還會在餐與餐之間，盡量喝蔬菜汁與牛奶。

長壽秘訣｜4. 養成按照時間規劃行程

早餐後至午餐前的時段，婆婆會進行編織，午餐過後便進入工作模式。她表示，此時段通常是客戶來電諮詢的高峰期，或是主動聯繫顧客的時間，會將客戶訂單詳實記錄於筆記本中。若需安排商品寄送服務，也會同步聯繫營業部門同事協作處理。自年輕時期便培養出按時間規劃每日行程，明確規劃每項任務的執行順序與時段，在腦中預先構思完整流程後再逐步實踐。

儘管現在居家時間較多，外人或許認為這些事務隨時都能處理，但對婆婆而言，預先設定行程表並依序完成至關重要。這樣的模式能激發內在的好勝心，每當順利完成預定事項時，便能獲得成就感。

長壽秘訣｜5. 洗澡時進行伸展操

婆婆習慣在晚上9點過後洗澡，以高齡者而言算是夜間活動，故較晚洗澡並不覺得特別辛苦。整個洗澡過程約耗時18分鐘，不會過長時間浸泡。在洗澡過程中，會坐在椅子上一邊浸泡一邊進行身體舒展。

由於年長者腳踝關節容易僵硬，當遇到路面高低不平時，稍有不慎便可能跌倒，因此她著重腳踝伸展。透過屈伸腳踝動作30次，有效放鬆該部位關節。只要稍加留意並定期活動，就能降低關節僵化風險。還會進行肩膀放鬆練習，將雙臂伸直高舉越過頭頂，盡量使手臂貼近雙耳側邊，接著讓雙手遠離耳朵再重新貼近，反覆進行30次。

