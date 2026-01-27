高血脂男每日吃1種水果 3個月大降膽固醇 醫生大讚護心水果霸主

膽固醇等血脂過高可堵塞血管，增加患心血管病的致命危機。一名男子飲食不節制，因而出現高血脂、膽固醇超標問題，經醫生建議後每天吃1種水果，血脂在3個月後回落至正常水平，到底是哪種護心水果那麼神奇？

高血脂男每日吃1種水果 3個月大降膽固醇

營養功能醫學專家劉博仁醫生在節目《下班經濟學》中推介想改善血脂者吃1種水果，更形容它是降膽固醇的天然利器。他分享2個病例，說明這種水果顯著的血脂控制效果。一名長期愛吃加工食品的男子，低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）達150mg/dl（正常值：130mg/dl），高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）只得40mg/dll。經醫生建議，他開始每日食用半顆牛油果，並戒除加工食品，3個月後壞膽固醇降至121mg/dl，好膽固醇亦升至60mg/dl。另一名患者則在每日食用1/3顆牛油果後，三酸甘油脂從200多mg/dl降至130mg/dl。

何謂好壞膽固醇？

為何牛油果可降膽固醇？

劉博仁醫生表示，牛油果雖屬高脂水果，但其油脂屬於對健康有益的單元不飽和脂肪酸，有助降低壞膽固醇與三酸甘油脂，同時提升好膽固醇。此外，牛油果還富含維他命A、C、E、鈣、鎂、鉀及煙酸（維他命B3），有益神經系統健康。

他提醒，正確選擇水果對健康至關重要，特別是糖尿病或慢性腎病患者，更應避開高升糖指數（GI）的水果如荔枝、龍眼、釋迦等。而牛油果屬於低GI值且營養密度高，正是理想選擇。因此推薦給想改善血脂或保護心血管健康的人們，可考慮將牛油果納入日常飲食。惟應注意總熱量攝取，並搭配健康生活習慣，才能達到理想的保健效果。

甚麼是高血脂？膽固醇/三酸甘油脂過高有甚麼影響？

根據本港衞生署資料，血脂失調取決於所涉及的血脂類別，包括總膽固醇水平過高、低密度脂蛋白膽固醇水平過高、高密度脂蛋白膽固醇水平過低、三酸甘油脂水平過高，甚至混合這些不理想的血脂狀況。高膽固醇，尤其是「壞」低密度脂蛋白膽固醇，是導致包括缺血性心臟病和中風等動脈粥樣硬化性心血管疾病的主要風險因素。

低密度脂蛋白膽固醇：被視為「壞」膽固醇，會將膽固醇運往動脈內壁積聚，堵塞動脈，從而增加心血管疾病的風險。因此水平越低越好。

高密度脂蛋白膽固醇：被視為「好」膽固醇，會將「壞」膽固醇從動脈內壁運回肝臟進行降解和清除，從而降低動脈堵塞和心血管疾病的風險。因此水平越高越好。

三酸甘油脂：會堵塞動脈，從而增加心血管疾病的風險。因此水平越低越好。

本港醫管局建議，膽固醇和三酸甘油脂應維持以下水平：

總膽固醇量：低於 5.2mmol/L（即約201mg/dl）

高密度脂蛋白：男 0.7-1.9mmol/L（即約27-73.4mg/dl）；女 0.9-2.4mmol/L（即約34.7-92.7mg/dl）

低密度脂蛋白：低於 3.5mmol/L（即約135.3mg/dl）

三酸甘油脂：低於 2.0mmol/L（即約177.2mg/dl）

哪些人容易出現血脂異常/高血脂？

年齡增長

性別：男性患上高膽固醇血症的風險一般較同齡的女性為高，但女性的風險會在停經後增加

遺傳因素：家族性高膽固醇血症、家族性高三酸甘油脂血症或家族性血脂異常

包括過量進食飽和脂肪或反式脂肪含量高的食物

缺乏體能活 動

肥胖

吸煙

慢性病：糖尿病、甲狀腺功能減退、庫欣氏症候群症和慢性腎衰竭

藥物：類固醇和口服避孕丸

專家履歷：劉博仁

台北菁英診所基因營養功能醫學門診營運長/營養醫學博士，專長為癌症疾病，例如癌症營養、靜脈營養注射、營養醫學整合包括基因檢測、疾病預防策略。

