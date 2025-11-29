專家票選15大降血糖食物  第1名擊敗洋蔥/秋葵 抗發炎增免疫力

本港約有70萬名糖尿病患者，情況相當普遍，因此控制血糖對糖尿病患者，甚至對一般人都十分重要，然而日常應吃甚麼食物才可有效降血糖，改善或預防糖尿病？有日本專家票選出15大控糖食物 ，當中港人常吃的乳酪及洋蔥皆有上榜，到底哪種食物能夠在這份降血糖食物排名中奪冠？

防糖尿病｜專家票選15大降血糖食物 第1名抗發炎/增免疫力

日媒《介護ポストセブン》邀請15位來自醫學、營養、減重和餐飲界別的日本健康專家，列出這「最強降血糖食物」排行榜：

15大降血糖食物：

第14名（15分）：糙米

營養成分：膳食纖維

功效：比起白飯，糙米飯的膳食纖維更多，GI值較低，不易升高血糖。

第14名（15分）：番茄

營養成分：茄紅素

功效：多酚類「茄紅素」能促進胰島素分泌。

第13名（17分）：海帶芽（裙帶菜）

營養成分：膳食纖維、礦物質

功效：含水溶性纖維「褐藻糖膠」，日常食用方便，且低熱量，GI值較低。

第12名（18分）：雜穀米

營養成分：膳食纖維

功效：比白飯更有嚼勁，膳食纖維更多，飽腹感更強，易於控制食慾。

第10名（20分）：海蘊 （もずく）

營養成分：膳食纖維

功效：同時富含非水溶性與水溶性纖維，餐前食用可增加飽腹感，防止過量進食。可搭配醋，拌勻成「醋拌海蘊」食用。

第10名（20分）：蔬菜類

營養成分：多酚、膳食纖維

功效：內含多酚、膳食纖維幫助抑制「血糖驟升」（glucose spike），建議攝取醣類食物前，先吃蔬菜；生吃或熟食效果相同。

第8名（23分）：洋蔥

營養成分：礦物質、多酚

功效：含豐富礦物質及多酚類物質「槲皮素」，可幫助胰島素的糖代謝功能，具有抑制血糖上升之效。

第8名（23分）：菊芋

營養成分：膳食纖維「菊糖」

功效：菊芋含獨有的膳食纖維「菊糖」（菊苣纖維），可強力阻斷醣類吸收，還能降低大腸癌風險、改善血脂，但要留意需持續進食菊芋才有效。

第7名（24分）：蒟蒻

營養成分：膳食纖維

功效：含「葡甘露聚醣」膳食纖維，人體無法消化、會被排出體外，因此食用後血糖水平幾乎不會升高；熱量低，但飽腹感強，宜加入料理中享用。

第6名（30分）：醋

營養成分：醋酸

功效：主要成分「醋酸」能延緩腸道內的糖分吸收。除用於煮食，餐前飲用更能強效抑制血糖上升。

第4名（33分）：海藻類

營養成分：膳食纖維

功效：海藻富含「褐藻糖膠」（Fucoidan）的水溶性纖維，會在胃部或是腸道內緩慢移動，延緩糖分吸收速度。建議配搭同樣降糖功效的醋，製成「醋拌海藻」食用。

第4名（33分）：乳酪

營養成分：乳清蛋白

功效：富含乳清蛋白，能增加促進胰島素分泌的激素「腸泌素」（incretin）。要留意，含糖乳酪會升高血糖值，建議選擇無糖乳酪。

第3名（38分）：秋葵

營養成分：膳食纖維

功效：秋葵的黏液成分能降血壓，並包裹腸道抑制糖分吸收。水溶性及非水溶性膳食纖維含量皆高，有效延緩糖分吸收。

第2名（47分）：納豆

營養成分：膳食纖維、果膠

功效：含豐富的水溶性膳食纖維，含量比原料大豆高出1.5倍，能減慢糖分吸收；所含的果膠具抑制血糖上升的功效。另外，腸道失衡是推升血糖、誘發糖尿病的重大風險因子，攝取納豆等發酵食品有助提升腸道益生菌。

第1名（48分）：菇類

營養成分：膳食纖維、β-葡聚醣

功效：含有水溶性及非水溶性纖維且熱量低，幫助延緩糖分吸收，有效抑制血糖上升，以及促進排便。菇菌不但控血糖，更富含抑制發炎、提升免疫力的「β-葡聚醣」。

為何膳食纖維能夠穩血糖？

專家指，第1名由菇類奪得，而秋葵、海藻等膳食纖維豐富的食物亦名列前茅。因為膳食纖維能減慢糖分吸收，是控制血糖不可或缺的要素。以吃麵包為例，糖分會迅速進入血液導致血糖飆升；但若麵包搭配沙拉等高纖食物，就能避免這狀況。

膳食纖維中，抑制血糖飆升效果最強的是「水溶性纖維」，菇類則同時有水溶性與非水溶性纖維，更富含提升免疫力的β-葡聚醣，且易於保存、用途廣泛，是當之無愧的「降血糖之冠」！

甚麼食物屬「天然胰島素」助穩血糖？

在高纖食品中脫穎而出的乳酪（第4名）、菊芋與洋蔥（並列第8名），有一個共通點，就是這3種食物都能能幫助胰島素發揮作用。事實上，大多糖尿病患者都是「糖尿病II型」，即胰島素分泌不足；當血液中葡萄糖增加時，胰臟會分泌胰島素，將葡萄糖轉化為能量。此功能若下降，血液中的葡萄糖無法有效處理，就會導致血糖持續偏高。

乳酪所含的乳清蛋白能促進增加胰島素的腸泌素分泌；洋蔥的礦物質則有助於支持胰島素的糖代謝功能；菊芋的菊糖（菊苣纖維）被譽為「天然胰島素」，在通過腸胃時會吸收水分形成凝膠狀，包裹住腸道內的糖分、鹽分和脂肪並排出體外，因此食用後並不會升高血糖。

甚麼是糖尿病？有何症狀？

根據衞生防護中心資料指，胰島素是由胰臟分泌的一種荷爾蒙，能促進葡萄糖轉化成肝糖和甘油三酸脂儲存在體內。糖尿病是一種因缺乏胰島素、或身體對胰島素的反應減低，或同時因為這兩種情況而引致血糖水平上升 的慢性疾病。在糖尿病I型或胰島素依賴型糖尿病中，只有少量或完全沒有胰島素分泌；在糖尿病II型或非胰島素依賴型糖尿病中，胰島素的分泌會減少，而身體的細胞亦減低對胰島素的反應。 糖尿病會增加患腦血管病、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會。

糖尿病患者一般無明顯症狀。此病可在檢查身體時透過量度血糖水平而診斷出來。若空腹血糖水平≥7 mmol/L，或者餐後兩小時血糖水平≥11.1mmol/L，可判斷為患上糖尿病。糖尿病患者隨著病情發展會現各種徵狀或併發症。當中可能出現的症狀：

口渴

尿量增多

食量增加

體重減輕

身體疲倦

傷口經久不癒

出現感染

嚴重脫水、昏迷（病情不受控制時會出現）

糖尿病的高危因素包括：

年老

肥胖

家族遺傳

缺乏體能活動

內分泌疾病

胰臟疾病

使用類固醇等藥物

資料來源：《介護ポストセブン》、衞生防護中心

