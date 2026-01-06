冬天洗澡後皮膚乾燥痕癢 醫生教4招保濕 潤膚膏選哪種？水溫勿超這溫度！

【皮膚病/護膚】冬天洗澡後，為何皮膚特別乾燥痕癢？潤膚膏選哪種最好？有醫生教4招保濕，洗澡時水溫勿超某個溫度，否則會加重皮膚不適症狀。

冬天洗澡後皮膚乾燥痕癢？

本港冬天天氣變化大，有時氣溫驟降，有時則日夜溫差大，皮膚也難適應。容易出現甚麼皮膚問題？

皮膚乾燥痕癢 易引發濕疹

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指，冬天天氣寒冷時，皮膚容易因出汗和皮脂分泌減少，使皮膚的天然屏障變得容易受損。若洗澡太頻繁、用力搓洗或使用清潔力過強的沐浴產品，會進一步破壞皮膚表層的皮脂膜。

黃醫生指，由於冬天氣溫低，新皮脂的分泌需要更長時間來恢復。這段的時間皮膚容易出現乾燥、痕癢和脫屑，甚至會引發「乏脂性濕疹」。

甚麼是「乏脂性濕疹」？

這種濕疹在醫學上被稱為「缺脂性皮炎」（asteatotic dermatitis），又名乏脂性濕疹（asteatotic eczema）、老年性瘙癢症（senile pruritus）或冬季型瘙癢症（winter itch）。這屬於一種慢性和復發性的皮膚疾病，通常較高機率發生於女性和長者身上。

根據一項在《PubMed》發表的研究，「乏脂性濕疹」與以下兩大原因有密切關聯：

皮脂分泌減少

皮膚屏障功能損害

冬天4招保濕護膚 潤膚膏選這3成分

如何避免冬天洗澡後皮膚乾燥痕癢？黃醫生列出以下4種方法保濕護膚 ，有助避免皮膚受損，並紓緩皮膚乾燥痕癢症狀。

1. 控制洗澡時間與水溫

2.選擇溫和的清潔產品

皮膚較乾燥的人士，應避免使用清潔力過強的皂基沐浴露，建議選擇滋潤型和溫和型沐浴露。

若需要每天洗澡，有時可以無需使用沐浴乳，只用清水沖洗即可。

3.洗澡後立即保濕

多項研究指出，使用含有以下成分的產品，能有效緩解皮膚乾燥及痕癢：

黃醫生建議，這些產品可在洗澡後3分鐘內，即皮膚仍濕潤時立即塗抹，效果最佳。

4. 減少洗澡頻率

在乾燥寒冷的冬天，大部分人可以每2至3天洗一次澡，尤其是高風險人士。若因運動或其他原因，仍需每天洗澡，也應注意縮短洗澡時間和及時保濕。

5類人忌頻繁洗澡 皮膚恐更乾更痕

黃醫生指出，在冬天洗澡後，皮膚特別容易出現過度乾燥和痕癢的高風險人士有以下5類。

1. 長者

原因：隨著年齡增長，皮脂腺活性降低，皮脂分泌減少，皮膚屏障功能逐漸減弱，容易導致皮膚乾燥。

相關研究：有研究顯示，老年人在寒冷乾燥的冬天更容易發生缺脂性皮炎或冬季型瘙癢症。

2.濕疹患者（異位性皮膚炎）

原因：異位性皮膚炎患者的皮膚屏障功能較弱，冬天常因水分流失率高和外界環境變化，而加重皮膚乾燥和痕癢，而導致皮膚損傷。

3.肌膚乾燥或敏感性皮膚人群

原因：這兩類人群容易在冬天出現皮膚不適，乾性皮膚缺乏足夠的皮脂和天然保濕因子，而敏感肌則容易受外界刺激影響，進一步引發乾燥和痕癢。

4.慢性疾病患者

糖尿病患者：容易因血液循環不良及神經損傷，導致皮膚乾燥。

腎功能不全患者：因尿毒素積累，而影響皮膚屏障，導致乾燥和痕癢。

5.長期暴露於乾燥環境的人群

原因：經常在低濕度環境，例如冷氣房或戶外寒風中，皮膚水分蒸發加速，導致乾燥加重。

如何改善皮膚乾癢問題？

黃醫生提出4大護理措施，讓以上人士有效降低冬天洗澡時皮膚乾燥和痕癢的風險：

減少洗澡次數，避免過熱的水溫。 使用滋潤型的無皂基清潔產品。 洗澡後立即塗抹含有神經醯胺、尿素或甘油的保濕產品。 維持室內濕度在40-60%。

黃醫生提醒，冬季氣候乾燥，皮膚的防禦能力容易下降。除了減少過度清潔，還應注意補充飲食中的不飽和脂肪酸，例如魚油和堅果，並保持室內濕度，有效預防皮膚乾燥和痕癢問題。

資料來源：重症科醫生 黃軒（獲授權轉載）

---

相關文章：

冬天10大行為易猝死 洗澡後忽略1事中風率高4倍！睡前忌喝這飲品

冬天易中風！吃番薯可預防？6類食物防腦中風 喝這飲品也有效

醫生揭沖涼3大死角！洗不乾淨易養細菌真菌 引發皮膚病

運動後沖凍水涼 47歲男心肌梗塞身亡 醫生揭原因 2大降溫方式增風險？

冷水洗澡能提升免疫力？增強性功能？醫生揭迷思 3類人不宜沖凍水涼

改善睡眠｜選對合適洗澡時間及水溫 有助提升睡眠品質