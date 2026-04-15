冷氣機墮地︱閉路電視直拍東莞恐怖意外 大媽半秒閃身避死劫︱有片

高空擲物隨時危及他人性命，如果是一部冷機跌下，後果更不堪設想。周二（14日），東莞一小區閉露電視拍下一冷氣機從高處掉下的恐怖意外。

網傳影片所見，事發地點有四名居民在玩啤牌，其中另有一名中年婦人站在旁「觀戰」。突然各人疑聽到異響抬起頭，跟想看到一物件從高處墮下，中年婦人電光火石間及時走開，冷氣機就掉在現場兩名男子中間，並發出巨響。所有人見狀驚慌逃跑。

工人違規安裝

事發小區物業管理人員周三表示，意外是樓上工人安裝冷氣外機時未按規定施工，冷氣外機繩子沒綁緊掉落，幸好沒有砸到人，事發後已讓工人暫停安裝。



網民意見：

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