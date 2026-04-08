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拱北口岸｜50隻活體蜥蜴檢出 驚青男過關遭截查

灣區時事
更新時間：12:41 2026-04-08 HKT
發佈時間：12:40 2026-04-08 HKT

珠海拱北海關近日查獲一宗走私活體動物案，一名內地旅客試圖經拱北口岸走私50隻活體帆蜥屬蜥蜴入境，因其過關時神色異常，被關員截查揭發。

據「海關發布」微信公眾號消息，事發於上月15日下午約3時，一名陳姓內地旅客經拱北口岸的「綠色通道」入境。現場關員察覺其神色有異，遂將其截停檢查。

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經進一步查驗，關員在該名旅客攜帶的一個透明箱內，發現一批用衣物收納袋作掩飾的活體蜥蜴，經點算後共計50隻。該批蜥蜴後經拱北海關技術中心鑑定，確認為帆蜥屬（Hydrosaurus）物種。

海關方面提醒，根據內地相關法律法規，未經批准，嚴禁攜帶活體動物入境，違者將被依法追究法律責任。

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