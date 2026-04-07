Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龍︱背囊男南下違規藏11萬美金現鈔 驚青過關被截︱有片

即時中國
更新時間：10:44 2026-04-07 HKT
發佈時間：10:44 2026-04-07 HKT

再有旅客從內地攜帶超額外幣現金出境。海關總署通報，事發當日，海關關員在西九龍站出境大堂執勤時，留意到一名男旅客在進入海關監管區時，未有作出任何申報，且神色異常緊張，步伐明顯加快，形跡可疑。關員隨即上前將其攔截，並進行詳細檢查。

相關新聞：羅湖口岸︱女子違規攜超額70萬港幣 「行走的夾萬」急腳過關被截︱有片

男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布
男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布
男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布
男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布
男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布
男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布
男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布
男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布

經搜查後，關員在該名旅客隨身攜帶的背囊內，發現了該批未經申報的11萬美元現鈔（約86萬港幣）。海關經進一步核實，確認該男子屬於15天內多次往返的出境旅客。根據內地相關規定，此類旅客每次出境僅允許攜帶等值不超過1000美元的外幣，其所攜帶的金額已嚴重超出法定限額。

相關新聞：羅湖口岸︱北上婦人腰粗肚凸有古怪 揭身綁包藏139件銀飾︱有片

海關方面提醒，旅客攜帶外幣現鈔出境有嚴格限制，若因特殊需要須攜帶超出限額的大量現鈔，必須事先向國家外匯管理局或指定銀行申領《攜帶外匯出境許可證》，並在過關時主動向海關申報，切勿以身試法。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
社會
2小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
19小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
20小時前
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
3小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
2026-04-06 12:00 HKT
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
4小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
00:26
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
突發
14小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
19小時前
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
影視圈
14小時前