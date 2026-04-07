西九龍︱背囊男南下違規藏11萬美金現鈔 驚青過關被截︱有片

再有旅客從內地攜帶超額外幣現金出境。海關總署通報，事發當日，海關關員在西九龍站出境大堂執勤時，留意到一名男旅客在進入海關監管區時，未有作出任何申報，且神色異常緊張，步伐明顯加快，形跡可疑。關員隨即上前將其攔截，並進行詳細檢查。

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男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布

男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布

男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布

男子被指揭發背囊藏有11萬元美金現鈔。海關發布

經搜查後，關員在該名旅客隨身攜帶的背囊內，發現了該批未經申報的11萬美元現鈔（約86萬港幣）。海關經進一步核實，確認該男子屬於15天內多次往返的出境旅客。根據內地相關規定，此類旅客每次出境僅允許攜帶等值不超過1000美元的外幣，其所攜帶的金額已嚴重超出法定限額。

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海關方面提醒，旅客攜帶外幣現鈔出境有嚴格限制，若因特殊需要須攜帶超出限額的大量現鈔，必須事先向國家外匯管理局或指定銀行申領《攜帶外匯出境許可證》，並在過關時主動向海關申報，切勿以身試法。