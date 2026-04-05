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順德隱世雞煲被起底︱網民不聽勸「鬥氣」式光顧 老闆累到現「生無可戀」樣

灣區時事
更新時間：07:30 2026-04-05 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-05 HKT

廣東順德有「嫌錢腥」食肆，雖然有博主遮樣介紹仍被網民「起底」，引致大量食客擁去光顧，老闆即使一再呼籲「唔好去」，甚至「食咗可能肚屙」，但網民卻「我偏要去」，令老闆做不停，累至腰痛，露出生無可戀的樣子，要急召各方親戚緊急救亡。

要博主遮樣拍片憂店紅人忙

抖音知名美食博主劉雨鑫，3月25日介紹了一間位於順德的隱世雞煲店，片中的男店主當時已表明怕店紅人忙太辛苦，要求「不准拍得太好」，又要求遮樣及不提店名。此外，因他家的雞煲湯底加了藥材，男店主還恐嚇「人濕（吃了)便會拉肚子」、「反正不是我問題」，希望打消劉雨鑫拍片介紹。

影片上架後，至發稿時已累計被轉發56.1萬次、122.9萬點讚及7萬條留言，有網民起底該雞煲店，令「莫氏雞煲」在網上爆紅。


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大量網民乘興在這幾天假期，湧到莫氏雞煲進餐，令男店主斬雞斬到手軟。《瀟湘晨報》報道，3日晚11時多，莫氏雞煲老闆已累到喘氣，不斷向媒體說「順德周圍都是吃的，不要只盯著莫氏雞煲」。

開「分身」唱衰自己失敗

甚至企圖自我拉黑，謊稱「我們的雞不好吃的，是冰凍雞來的」，希望網民不要前往。他強調，不希望雞煲店太紅，因太多生意會令他很辛苦，「不知道這波（流量)會持續多久，最好明天就過去」。

為了把生活回到正常，老闆還命令家人另開社群平台開「小號」（港稱分身），「唱衰」自己的雞煲難吃又貴是黑店，但迅即被網民識破「我偏要來」。

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為應付突然暴增的生意，老闆只好急召在外地的兒子、兒媳及其他親戚臨時幫忙，但老闆仍然勞累得沒了半條人命，說話氣若游絲，腰痛得半死，他透露，自從被曝光後，每晚做到凌晨2時才能清潔完畢，每天只能睡3、4小時。

網民也留言同情累癱的老闆，「看著都累了，還要一直被採訪」、「限號限時咯 搞那麼累」、「感覺快暈倒了」、「網紅店都是一陣風，強風過後就好了」。

 

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