拼豆︱的士司機掛售女兒手作爆紅 網民爭冀遇上「幸福計程車」

哈爾濱有的士司機將女兒親手製作的拼豆產品，掛在車內寄售，意外變成網絡熱話，司機笑言女兒產品賣得好價錢，收入曾試過較車費更高，當地網民則不斷分享成功坐上該部拼頭的士，認為可感受到司機父女滿滿幸福感。

「不滿」女兒賣手作收入勝車費

黑龍江哈爾濱日前有網民分享凌晨喝酒後，坐上一輛掛滿拼豆手作的的士影片，意外在網上爆紅，5日間已獲24.3萬點讚、9.8萬轉發、逾7500條留言。

據片主指，上了的士後，發現在座位前，掛滿了不同大小款式的拼豆手作，按大小或圖案，由4元至19元人民幣不等。

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車程中，司機不斷自豪的分享，指所有拼豆也是他閨女DIY，許多乘客也讚賞，說女兒的拼豆做得精緻可愛。

片主又指，從司機分享女兒製作拼豆的細節，可以知道他十分疼愛女兒，「這玩意一般人玩不了」、「我做這玩意容易掀桌子」、「熨輕了不行，熨大勁了又變一攤水」、「現在（女兒）做熟練了，也要半小時到40分鐘做一個」、「藍苺可難了，做了4個小時」，可見司機雖然沒有女兒手巧，做不了拼豆，但也花了很多時間，陪伴和支持女兒DIY。

司機又笑言，自己也記不清拼豆的圖案，只能賣一個拍一張照給女兒，讓她知道賣了哪些款，「掙來的錢，都會轉回給女兒」。

他又驕傲地分享，幫女兒在車內展銷拼豆，「有一天我都崩潰了，打車車費才10元，買我姑娘拼豆93塊錢」。

網民勁讚司機愛錫女兒

從片主及網民留言可知，這輛「拼豆計程車」在哈爾濱頗有名氣，許多人也表示希望坐到這輛的士，選購拼豆手作外，更喜歡感受這名司機與女兒因拼豆而洋溢的親子幸福感。

網民也指，「我也買了好多個！叔叔超級自豪地介絕是他女兒做的」、「好萌的父女啊」、「滔滔不絕的滿是一個父母的驕傲，真好」、「師傅一家不僅認可而且參與並且驕傲，這樣的家庭，父母孩子都很幸福」、「半夜如果遇到這種計程車，害怕擔心直接少一半，因為知道司機肯定有一個可愛的女兒」、「好幸福 師傅聊到女兒好健談」。

拼豆（Perler Beads/Fuse Beads）是內地流行的一種像素風格DIY手作，用塑膠小豆在模板製作不同圖案，再透過熨斗熱熔黏合定型。