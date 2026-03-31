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煲仔飯公主︱廣東爸拍2年煮食片無人睇 改播萌囡即爆紅單條播放2100萬次︱有片

奇聞趣事
更新時間：07:30 2026-03-31 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-31 HKT

廣東有食肆老闆2年來不斷發烹煮煲仔飯短片，但無人問津，3月初時突然「出賣」女兒，分享萌娃4歲慶生影片卻意外爆紅，播放量衝破2100萬次，粉絲狂飆，更有人「恐嚇」老闆「再放煲仔飯片便弄（對付）你」，令他哭笑不得。

煮飯片轉發、留言僅個位數

廣東揭陽周田鎮黃記煲仔飯店的老闆黃澤鑫，過去2年持續將製作煲仔飯的過程，拍成短片分享，但反應未如理想，大部份的轉發和留言只有個位數。

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3月8日，黃澤鑫將女兒生日會的短片放到平台，原本只想是尋常的生活紀錄，卻意外在網上爆紅，播放量極速增長已破2100萬次，轉發14.4萬次，留言4.2萬條，點讚87.3萬。

網民封為「煲仔飯公主」

在得意女兒的帶挈下，黃澤鑫賬號的粉絲也暴增至超過15.3萬。網民更封黃的萌囡做「煲仔飯公主」。

黃澤鑫直言想不明白隨手一發女兒的短片，會這樣受歡迎，更透露有網民留言「再發煲仔飯片便找人弄你」，又有人抱怨他可以忍到女兒4歲才公開發片，指黃是「忍者」。黃澤鑫指，網友的留言也是善意像朋友開玩笑一樣。

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對於女兒在網上爆紅，黃澤鑫歸功女兒遺傳到媽媽更多，「畢竟自己的長相，咱自己心裡有點數啊」。

有網民也番黃澤鑫老婆的抖音，發現也是一名標準索人妻，難怪「煲仔飯公主」如此得意可愛。

 

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