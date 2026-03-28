殺羊計劃｜上海抹茶店奇招吸海外客 TikTok爆紅反向洗板小紅書

一杯抹茶拿鐵，竟在上海引發國際級的排隊熱潮。當地淮海中路一家抹茶專門店，近期因其杯頂別出心裁的「小羊拉花」，意外透過海外社交平台TikTok走紅。外國遊客將喝掉奶泡的動作戲稱為「殺羊計劃」，並拍片分享，成功引爆話題，吸引大批外國旅客專程前往「朝聖」，形成一股由海外反向帶動內地關注的消費新浪潮。

遊客慕名排隊打卡

引發這股熱潮的是位於上海核心地段的抹茶店「Matcha Wang」。該店主打的招牌飲品「香草籽抹茶拿鐵」，其最大特色是在綿密的奶泡上，由店員現場以香草籽等材料，勾勒出可愛的黑臉小羊圖案。

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這款造型軟萌治癒的飲品，最初由在上海的外籍博主分享至TikTok及小紅書等社交平台。他們將一口吞下小羊造型奶泡的畫面，戲謔地命名為「殺羊計劃」（Kill the Sheep Plan），這個充滿趣味的「梗」迅速在全球年輕人社群中傳播開來，吸引了來自美國、印尼、俄羅斯、哈薩克等多國的遊客，專程將此店列為上海的「必到打卡點」。有旅客甘願排隊等候1小時，只為一嚐究竟並拍照留念。

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海外熱潮倒灌成本地新名片

值得注意的是，這股消費熱潮的傳播路徑，是由海外社交平台點燃後，再「反向輸出」至中國內地，引起本地民眾的關注及追捧，形成「牆外開花牆內香」的獨特現象。有內地媒體分析指，此現象堪稱國際版的「淄博燒烤」，打破了「文旅爆款需大投資」的傳統思維。

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分析認為，「小羊抹茶」的成功，在於其無需複雜工藝，僅憑一款「小而美」的治癒系單品，便精準地滿足了當下全球年輕人追求情緒體驗及「解壓消費」的趨勢。透過社交媒體的「病毒式」傳播，一杯小小的抹茶，成功撬動了龐大的市場，並成為了上海連接中外旅客的一張非官方文化名片。

據悉，該抹茶店為內地茶飲品牌「九十葉」旗下的高端系列，除了視覺效果出眾，亦提供多款不同產地的專業級抹茶茶底供顧客選擇，在口感上亦備受好評。事件也讓業界看到，城市的魅力不僅在於宏偉地標，更藏於這些能引發共鳴的日常細節之中。