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兒子食後出疹寶媽死咬店家污糟 湖南蛋糕店被查反爆紅勁賺

即時中國
更新時間：07:30 2026-04-04 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-04 HKT

湖南有家長懷疑孩子出疹嘔吐，與一間蛋糕店有關，於是不斷投訴指店方衛生有問題。但當地市監局介入突擊檢查，發現店方衛生嚴謹，用料新鮮，反而變成獲得官方認證，蛋糕店因禍得福，急增近萬粉絲，營業額翻倍。

日營業額翻倍

據「海報新聞」報道，湖南長沙有一名女子，指孩子早前吃了「1022號蛋糕」店的食品後，皮膚出疹及嘔吐，認為是蛋糕店出品不衛生造成，於是四出投訴。4月初，涉事蛋糕店也因不明原因被推上當地的消費者投訴平台「12315」。

當地市監局人員介入後，到了涉事蛋糕店檢查，發現店家證照齊全、原料新鮮即日採購、冷藏裝置完善、生產設施乾淨、也有消毒程序，僅有一個垃圾桶沒有蓋，認為店家沒有違規。

事件演變成刁難客反成為店家貴人，當地民眾認為店家衛生及品質獲得官方認證，可以安心選購，在投訴事件發生後，店家粉絲增加近萬人，營業額由日均五六千元翻倍。

店家負責人因禍得福，獲得火爆流量後，也感謝網民支持，同時提醒投訴的寶媽，帶孩子到醫院檢查致敏原。

涉事蛋糕店專做高級定制蛋糕，蛋糕售價動輒400元人民幣。投訴事件後，許多網民留言，「哇，12315看過來的，被你們的材料和環境驚呆了 去長沙旅遊一定試試」、「周末必須來買」、「潑天的富貴來了」、「這一波硬核證明，這家店可以漲一大波粉了」、「良心商家」、「這家店 上了《你好12315》  結果紅了  哈哈哈哈哈」、「起疹的話肯定是過敏啦。」

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