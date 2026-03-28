深圳「電雞」︱官方打擊違規源頭刑拘8人 車行負責人非法解限速遭行拘

深圳市公安交管、市場監管兩部門昨日（27日）公布自今年2月份聯合開展電動自行車源頭打擊專項行動的執法情況。



截至3月27日下午，交管部門在專項行動首月已拘留56人，其中刑事拘留8人，行政拘留48人；並聯合市場監管部門依法關停門店20家，涉改裝事故溯源定責7宗。

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深圳市市場監管部門自今年以來在多輪次執法中，已檢查電動自行車銷售門店10,446家次，立案262宗，扣押電動自行車136輛，相關的配件是830件，累計沒款逾54.3萬元（人民幣‧下同）。



今年2月份上旬，寶安區福海街道發生的一宗電動自行車與行人碰撞造成人員受傷事故中，涉事電動自行車不符合國家標準，且事發時車速超過電動自行車安全技術規範規定的最高設計車速。

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交警調查，確認涉事電動自行車由寶安區某車行售出。該門店經營者涉違法解除車輛限速系統、銷售不符合國家標准電動自行車的違法行為，且與該宗事故有關。



據此，交警依法出具事故責任認定書，明確認定電動自行車駕駛員何某承擔事故主要責任，門店經營者陳某承擔事故次要責任。



這也是全省首宗將電動自行車非法改裝門店納入涉電動車交通事故定責的案例。經營者陳某因涉嫌非法改裝、銷售不符合國家標準電動自行車，被行政拘留。