世界盃2026｜比寧咸梅開二度 英格蘭加時反勝挪威晉4強

世界盃8強，英格蘭大戰挪威。挪威先開紀錄，但英格蘭有比寧咸在上半場末段扳平，最終兩軍法定時間踢成1：1。英格蘭加時上半場憑比寧咸再建一功，最終以2：1反勝挪威晉級。英格蘭的4強對手，將是阿根廷和瑞士的勝方。

英格蘭先失守。美聯社

舒捷爾達魯普在左路窄位起腳擦內柱入。美聯社

挪威37分鐘先開紀錄

英格蘭開賽佔較多控球，在補水暫停之後，有馬度基在右路傳中，但皮球在尼高奧萊利身後，他未能反應完整地射門，最終皮球斜出。今場到35分鐘才有首個中目標埋門，來自挪威夏蘭特的頭槌攻門，皮球被比克福特化解。但挪威隨即亦打開紀錄，哈利卡尼於中路被逼甩控球，最終舒捷爾達魯普在左路窄位起腳，皮球直飛遠柱擦內柱入，挪威於37分鐘領先1：0；英格蘭球員投訴卡尼被犯規在先，但最終入球仍然有效。之後英格蘭陣腳稍亂，挪威的阿歷山大索洛夫和奧迪加特的射門，均相當具威脅，門將比克福特亦對防線不滿，大叫希望隊友振作。

比寧咸完半場前扳平

挪威在44分鐘有一次反擊二打一，但索洛夫遲遲沒未有傳球拖慢進攻，英格蘭逃過一劫。大難不死的英格蘭，有比寧咸在上半場補時2分鐘扳平，他接應安東尼哥頓的左路傳中，在禁區內起左腳射遠柱入。卡尼在上半場補時4分鐘，接應比寧咸的妙射獲得單刀機會，並將皮球送入網窩，但他越位在先入球無效。英格蘭半場與挪威踢成1：1。

比寧咸為英格蘭扳平。美聯社

卡尼單刀破門，但越位在先食詐糊。美聯社

挪威下半場食詐糊，原因是夏蘭特在角球開出前推人犯規在先。美聯社

開角球前夏蘭特犯規 挪威食詐糊

英格蘭半場作出兩個調動，布卡約沙卡和伊比爾治伊斯後備上陣，馬度基和迪格蘭賴斯退下火線。挪威在53分鐘有夏蘭特的頭槌攻門，被比克福特撲出底線。挪威55分鐘憑一次右路角球，由希格甘補射入網，但VAR提示球證翻看片段，片段顯示夏蘭特在角球開出前推人犯規在先，入球無效，這是今屆世界盃引入的新球例；挪威重開角球，兩軍比數維持1：1。

補水暫停後，休養多時的列斯占士復出，後備入替安東尼哥頓。挪威於76分鐘再憑角球攻勢製造威脅，比克福特手槌打出，但挪威球員補射後，由基斯杜化艾查頭槌攻門，但皮球中楣彈出。下半場攻力一般的英格蘭，有沙卡於78分鐘內彎傳中製造險象，但安達臣來遲一步，最終皮球出底線。

基斯杜化艾查頭槌攻門，但皮球中楣彈出。美聯社

挪威在比賽末段圍攻不果；英格蘭有沙卡在右路製造威脅，在87分鐘以一敵二扭過對手在底線傳中，但挪威球員快一步解圍。後備入替的史賓斯在90分鐘險些逼到挪威門將尼蘭特犯錯，後者的解圍省中前來逼搶的史賓斯，但皮球彈走。挪威的希格甘因為接受軍醫治理，需要到場外等候，令球隊一度十人應戰，但英格蘭的右路傳中，比寧咸頭槌攻門斜出。兩軍法定時間踢成1：1，球賽進入加時。

英格蘭在加時上半場的攻勢有起色，先是卡尼的頭槌被尼蘭特救出，之後摩根羅渣士的遠射尼蘭特擋出不遠，比寧咸衝前補中，為英格蘭反超前2：1。英格蘭在99分鐘有史賓斯在左路盤扭，之後與對手爭搶後倒地，球證直指12碼點；VAR提示球證到場邊翻看片段，球證最終決定史賓士將腳放在敵軍後衛前面，令後者將他絆倒，因此判定沒有12碼。

挪威在加時下半場換走夏蘭特，柏德列貝迪的遠射僅僅高出。之後英格蘭有史賓斯和沙卡連環施射，但均被尼蘭特化解。最終英格蘭以2：1反勝挪威，殺入4強。

挪威由領先變落後。路透社

比寧咸梅開二度。路透社

比寧咸梅開二度。路透社