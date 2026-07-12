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世界盃2026｜杜曹直言不滿英格蘭表現 FIFA：扳平球沒省中攝影機纜線

足球世界
更新時間：08:06 2026-07-12 HKT
發佈時間：08:06 2026-07-12 HKT

英格蘭今晨在世界盃8強，加時以2：1反勝挪威殺入4強。其中比寜咸為英格蘭扳平一球，在社交媒體引發先曾中攝影機纜線的熱議。但FIFA表示，經檢查智能足球的數據後，未發現任何異常。

「智能足球數據沒異常」

挪威於37分鐘打開紀錄，但比寧咸在上半場補時2分鐘為英格蘭扳平。而在社交媒體流傳片段顯示，英格蘭組織攻勢期間，皮球疑似曾擊中球場上方的攝影機纜線，之後落到艾利諾安達臣腳下，再由他助攻比寧咸射入扳平一球。若然擊中攝影機纜線屬實，該攻勢應該暫停。

不過，FIFA向《天空體育》表示，經檢查比賽所使用的adidas智能足球數據後，未有發現任何異常。發言人說：「我們已檢查adidas智能足球的數據，感應器的圖表並沒有出現任何峰值，因此沒有跡象顯示皮球曾擊中任何纜線。」

杜曹：球隊令自己陷入困局

至於杜曹賽後接受訪問時，直言不滿球隊表現：「今場球隊令自己陷入困局，但表現大意，今場贏得幸運。」當記者問及是否心理問題，杜曹強烈反駁，認為球隊盡顯精神上的強悍，是役的不滿在於表現出的質素。英格蘭最終憑比寧咸在加時再入一球，以2：1反勝挪威。英格蘭的4強對手，將是阿根廷和瑞士。

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