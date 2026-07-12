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世界盃2026︱英格蘭反勝入4強 挪威航空即「找數」IG換英航標誌

即時國際
更新時間：10:01 2026-07-12 HKT
發佈時間：10:01 2026-07-12 HKT

世界盃今早英格蘭對挪威的8強大戰，最終英格蘭在加時憑祖迪比寧咸梅開二度，以2:1擊敗挪威。挪威航空賽前「挑機」英國航空，指輸者要在Instagram換對方標誌。挪威隊戰敗後，挪威航空即當「找數真漢子」，在IG換上英航的頭像。

相關新聞：世界盃挪英對決前夕 挪威航空IG下戰書：賭輸換對方頭像 英航神回

挪威的廉航挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）上周三在落實英格蘭與挪威爭奪4強席位後，便公開向英國航空（British Airways）叫戰，提出以公司官方頭像作為賭注，引起全球球迷、網民圍觀食花生。

隨著挪威隊飲恨今屆世界盃，8強止步後，挪威穿梭航空也即刻把IG的標誌更換成英航標誌一天，願賭服輸，為這屆世界盃再添美談。

披頭四官方社交網賽後發帖，向英格蘭殺入4強的功臣祖迪比寧咸致敬。
披頭四官方社交網賽後發帖，向英格蘭殺入4強的功臣祖迪比寧咸致敬。


祖迪比寧咸成為「三獅軍團」晉級4強的功臣後，英國傳奇樂隊披頭四的官方IG，也作出回應，發文配上祖迪比寧咸的照片，並加上「HEY」字致敬。因為披頭四其中一首名曲《Hey Jude》，正正與祖迪比寧咸「撞名」。

 

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