世界盃2026｜曾連續兩屆分組賽恥辱出局 德國戰車明晨鬥新軍冀掃陰霾

「日耳曼戰車」德國隊將於周一（14日）凌晨1時亮相今屆美加墨世界盃，首戰迎來賽事新軍庫拉索。連續兩屆世盃皆於分組賽黯然出局的德國隊，今屆誓要一掃陰霾，面對實力次一級的對手，眾將對勝利虎視眈眈，力圖以一場大勝重振聲威。

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四星戰車中魔咒 連續兩屆分組賽下馬

德國隊貴為世界足壇傳統班霸，曾四度勇奪世界盃冠軍（1954、1974、1990及2014年），奪冠次數僅次於五屆盟主巴西，與意大利並列第二。然而，自2014年巴西世盃決賽加時擊退阿根廷、第四度捧起大力神盃後，這支「四星」球隊彷彿耗盡運氣，隨後兩屆賽事均草草收場。

2018年俄羅斯世盃，以衛冕之師姿態出戰的德國隊與南韓、墨西哥及瑞典同組，本以為出線毫無懸念，豈料首戰即以0:1不敵墨西哥遭遇滑鐵盧；縱使次仗力拼下以2:1險勝瑞典，但最後一輪分組賽竟爆大冷以0:2不敵南韓，最終小組墊底恥辱出局。

到了2022年卡塔爾世盃，捲土重來的德國隊與日本、西班牙及哥斯達黎加同組。無奈球隊重蹈覆轍，首戰面對亞洲勁旅日本以1:2反勝為敗首戰觸礁；次仗與西班牙踢成1:1平手。即使最後一輪以4:2擊敗同組實力最弱的哥斯達黎加，但由於西班牙首戰曾狂數哥軍7:0，德國最終在同分下因「得失球差」不及對手，連續兩屆無緣晉級淘汰賽。

億元「雙核」驅動 拜仁班底誓洗頹風

今屆世盃，德國與庫拉索、厄瓜多爾及科特迪瓦同編一組，實力鶴立雞群，大有首名出線之勢。為洗脫過去兩屆的屈辱，今屆德國隊精銳盡出，陣中坐擁25名效力五大聯賽的球員，總身價高達9.47億歐元。在兩名「億元先生」域斯（Florian Wirtz）及穆斯亞拿（Jamal Musiala）的「雙核」驅動下，這支以拜仁慕尼黑為班底的戰車，盤扭與傳控能力大增。

對手庫拉索作為今屆四大新軍之一，雖然陣中不乏旅歐球員，但整體實力有限，早前熱身賽更曾受制於國足淨吞兩蛋。今仗強弱懸殊，德國眾將勢必把握機會「數糊」谷起狀態，力爭一場大勝打響頭炮。