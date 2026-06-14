世界盃2026預告｜德國戰車啟動誓取開門紅 藍武士硬撼橙衣軍團

2026世界盃分組賽激戰連場，明日（14日）將上演四場重頭戲。除了力圖洗心革面的「日耳曼戰車」德國迎戰新軍庫拉索外，荷蘭與日本的對陣更是焦點所在；而科特迪瓦鬥厄瓜多爾，以及瑞典惡鬥突尼西亞的賽事，同樣戲碼十足。

德國 VS 庫拉索 NOW616/618周一凌晨1:00直播

德國隊過去兩屆世盃皆於分組賽黯然出局，今屆決心洗頹風。球隊陣中坐擁25名五大聯賽兵，總身價高達9.47億歐元。在兩名「億元先生」域斯(Florian Wirtz)及穆斯亞拿（Jamal Musiala ）的「雙核」驅動下，這支以拜仁慕尼黑為班底的戰車，盤扭與傳控能力大增。對手庫拉索作為今屆四大新軍之一，雖然陣中不乏旅歐球員，但整體實力有限，早前熱身賽更曾受制於國足淨吞兩蛋。今仗強弱懸殊，德國眾將勢必把握機會「數糊」谷起狀態，力爭一場大勝打響頭炮。

荷蘭 VS 日本 NOW616/618周一凌晨4:00直播

「橙衣軍團」荷蘭底蘊深厚，後防有「定海神針」雲迪積克(Virgil van Dijk)坐鎮，鋒線上的加普（Cody Gakpo）更成為破局利器。然而，球隊近期飽受中場傷兵潮困擾，控制力存隱。反觀「藍武士」日本隊近年屢演「巨人殺手」，上屆連克歐洲列強的防反戰術令人聞風喪膽。儘管今屆有核心三笘薰及隊長遠藤航因傷缺陣，但球隊近5仗保持全勝兼零失球，防守極具紀律。今仗勝負關鍵在於控球權與攻守轉換速度的博弈，由久保建英與上田綺世領銜的日本鋒線，絕對有能力為荷蘭防線製造致命威脅。

科特迪瓦 VS 厄瓜多爾 NOW616/618周一早上7:00直播

三屆非洲國家盃盟主科特迪瓦，憑藉外圍賽零失球的佳績，事隔12年強勢重返世盃舞台；而厄瓜多爾在競爭激烈的南美洲區外圍賽亦表現搶眼，展現出極高的戰術執行力與防守韌性。俗語有云「得中場者得天下」，兩軍球風皆硬朗直接，預計今場賽事將演變成激烈的中場爭奪戰，雙方在中場線的「絞殺」與掃蕩，將成為主導賽果的最關鍵因素。

瑞典 VS 突尼西亞 NOW616/618/688周一早上10:00直播

缺席上屆世盃的瑞典隊，今屆帶著歐洲頂級鋒線捲土重來。鋒線「雙子星」伊沙克（Alexander Isak）與基奧基尼斯（Viktor Gyökeres）近期狀態火熱，兩人的門前把握能力將直接決定球隊首戰成敗。對手突尼西亞絕非泛泛之輩，這支北非勁旅於外圍賽保持零失球，以嚴密防守及頑強作風見稱，今仗勢必上演一場「攻堅戰」。

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世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。