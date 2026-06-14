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世界盃2026｜德國首戰鬥庫拉索 40歲門神紐亞將正選上陣

足球世界
更新時間：11:26 2026-06-14 HKT
發佈時間：11:26 2026-06-14 HKT

德國周日（14日）深夜將迎今屆世界盃首戰，將會迎戰首闖世界盃的庫拉索，主教練拿格斯文出席賽前記者會，受訪時透露門神紐亞將以正選上陣，相隔近2年再次為德國隊上陣。

丹尼斯烏達夫受訪亦大讚紐亞是史上最優秀的守門員之一。AFP
丹尼斯烏達夫受訪亦大讚紐亞是史上最優秀的守門員之一。AFP
主教練拿格斯文指紐亞將在首場以正選上陣。AFP
主教練拿格斯文指紐亞將在首場以正選上陣。AFP
紐亞相隔2年再代表德國上陣。AFP
紐亞相隔2年再代表德國上陣。AFP

紐亞相隔2年再代表德國上陣

德國上2屆世界盃都表現未如理想，連續2屆小組賽出局，今屆力爭突破重回淘汰賽，德國周六進行賽前訓練和訪問，主教練拿格斯文透露首戰正選人選，並指紐亞將在首場以正選上陣：「所有球員現在都十分健康，另外紐亞將會正選上陣。」意味着這位40歲門將紐亞將會相隔2年再為德國隊上陣。

實際上紐亞曾在2年前在歐國盃後宣佈退出國家隊，但隨後在德國公佈大名單時，這位功勳門將再次受到國家隊重召，前鋒丹尼斯烏達夫受訪亦大讚這位曾助德國奪得2014世界盃冠軍的傳奇門神：「他是史上最優秀的守門員之一，同時也是個非常沉穩的人。和他交談時，你能感受到他豐富的經驗和對足球的深刻理解。」

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