世界盃2026│墨西哥「Sam哥」奧祖亞無出場仍展領袖風範 承認歲月不饒人甘做後備

美加墨世界盃周四(11日)正式展開，主辦國之一墨西哥在A組首輪旗開得勝，主場2:0擊敗南非取開門紅。第6次出戰決賽周的「Sam哥」奧祖亞(Guillermo Ochoa)今場做後備沒有上陣，連續11場為墨西哥於世盃比賽正選出場的紀錄告一段落，但他仍展領袖風範向後輩教路，並承認歲月不饒人，甘願做後備。

奧祖亞積極指導後輩

奧祖亞過去幾屆世界盃都是墨西哥首席門將，賽前已連續11場世盃比賽都為球隊正選出場。然而40歲的他已退居後備，但他仍展現領袖風覺，熱身時一直指導26歲的正選門將魯爾蘭祖，傳援經驗，飲水暫停期間亦向隊友教路，沒有出場仍積極參與賽事。

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「Sam哥」：歲月不饒人，後輩的天下﹗

「Sam哥」賽後指不介意做後備：「時代變了，我正處於職業生涯新階段。我必須承認，我不再是以前的那個我了。歲月不饒人，後輩們正全力衝刺。能夠以球員身份參加這屆世界盃，我仍然感到幸福。」雖然沒有出場，但奧祖亞第6次參加世盃創下歷史，與當今兩大天王C朗拿度和美斯看齊，但仍謙稱不可與兩人相比：「他們兩位是非凡的球員，為足球運動做出不可思議的貢獻，我並沒想過要和他們平起平坐。但至少在世盃參賽次數這一紀錄上，我的名字與他們一起載入史冊。」