世界盃2026｜墨西哥揭幕戰2：0挫南非 兩軍共3人領紅牌

美加墨世界盃揭幕戰，東道主之一的墨西哥於A組迎戰南非。墨西哥由祖利安基洛尼斯開紀錄，之後有魯爾占美尼斯拉開比數，以2：0擊敗最終九人應戰的南非。

今屆首個入球於9分鐘出現

今場主隊開局佔上風。魯爾占美尼斯於4分鐘接應右路傳中，在禁區頂無人看管下第一時間起腳，但被南非門將路雲威廉斯撲出。今屆世界盃第一個入球，於9分鐘出現，南非守將耶耶薛度利接應門將生波短傳後轉身，但他控球離身被「打荷包」，墨西哥的祖利安基洛尼斯把握機會起腳破門，為球隊射成1：0。

魯爾占美尼斯終於在世界盃開齋。路透社

墨西哥的祖利安基洛尼斯為球隊射成1：0。路透社

墨西哥半場領先1：0

南非在飲水暫停後才企穩陣腳，但攻門威脅有限，於37分鐘才由科尼科士打的頭槌，找到今場第一記攻門，但這次埋門偏離目標。至於墨西哥於末段再有一輪攻勢，但祖利安基洛尼斯42分鐘的燙射中柱彈出。墨西哥半場領先1：0。

南非下半場兩人被逐

今屆首面紅牌於50分鐘出現。墨西哥的白賴仁古迪利斯獲得單刀機會，南非守將耶耶薛度利從後侵犯對方，被罰直接紅牌離場，令落後的南非踢少個，形勢雪上加霜。

墨西哥於67分鐘拉開比數，魯爾占美尼斯接應右路傳中，頭槌破門；35歲的他，終於在世界盃開齋，入球後他激動得眼泛淚光。球證於83分鐘收到指示到場邊翻看VAR，南非的薛華尼因打中敵將面部被逐出場，球隊九人應戰。主隊於93分鐘亦有施薩蒙迪斯被逐，最終十人應戰的墨西哥仍以2：0擊敗南非，旗開得勝。