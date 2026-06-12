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世界盃2026｜開幕禮群星演出 Shakira獻唱主題曲《Dai Dai》

足球世界
更新時間：03:50 2026-06-12 HKT
發佈時間：03:50 2026-06-12 HKT

世界盃正式揭開序幕！美國、加拿大、墨西哥合辦的2026世界盃，於今晨1時半舉行開幕禮，焦點落在Shakira和Burna Boy身上，他們獻唱今屆主題曲《Dai Dai》，為開幕禮掀起高潮。

墨西哥場揭幕禮舞台是一個巨型世界盃。路透社
墨西哥場揭幕禮舞台是一個巨型世界盃。路透社
J Balvin表演。路透社
J Balvin表演。路透社
Shakira與Burna Boy合唱今屆世界盃主題曲《Dai Dai》。路透社
Shakira與Burna Boy合唱今屆世界盃主題曲《Dai Dai》。路透社
Danny Ocean。路透社
Danny Ocean。路透社

美加墨世界盃揭幕戰，由墨西哥迎戰南非。今屆3個協辦國將各有開幕禮，均在3支球隊首戰90分鐘前舉行。首日的「墨西哥場」舞台中央是一個巨型世界盃，而表演由1981年成軍的墨西哥搖滾樂隊Mana打頭陣。之後有唱作人Danny Ocean出場，他在穿上墨西哥傳統服裝的舞者伴舞下獻唱，其後有哥倫比亞歌手J Balvin出場。

隨後，萬眾期待的Shakira出場，她與Burna Boy合演今屆世界盃主題曲《Dai Dai》，掀起全場高潮。「Dai Dai」在意大利語中有「去吧、衝吧」的意思，歌曲激勵球員盡全力作戰。隨着開幕禮結束，今屆世界盃正式揭開序幕，而今屆王者將於7月19日舉行的決賽定奪。

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