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世界盃2026‧列強點評｜奧地利捲土重來 靠德甲兵爭J組出線

足球世界
更新時間：10:56 2026-06-01 HKT
發佈時間：10:56 2026-06-01 HKT

奧地利1934年首次出戰世界盃決賽周，歷來共7次參賽最佳成績奪季，是一支經驗豐富球隊，惟近年成績下滑已連續6屆缺席決賽周。今屆奧地利的陣容有14人來自德甲，期望靠默契爭取於J組出線。

阿奴度域是奧地利首席射手。法新社
阿奴度域是奧地利首席射手。法新社
奧地利於決賽周編入J組。路透社
奧地利於決賽周編入J組。路透社

1934年意大利世界盃奧地利首次出戰決賽周取得第4名，20年後於1954年瑞士世盃再打入4強，並於季軍戰擊敗烏拉圭取得隊史最佳成績的季軍。之後他們5次出戰世界盃決賽周於分組和次圈分組出局，自2002日韓世界盃開始更連續缺席6屆決賽周。

多達14人效力德甲

今屆美加墨世界盃外圍賽，奧地利倚重一班德甲球員，包括奧格斯堡前鋒基格列治、多蒙特中場沙比薩、卓胡安美卡、RB萊比錫中場包姆加特拿等，憑默契於H組力壓波斯尼亞以首名出線。奧地利今次出戰決賽周的26人名單，德甲兵更增至多達14人；聯同貝爾格萊德紅星的首席射手阿奴度域，力爭小組出線。
而奧地利身處的J組，衛冕的阿根廷幾乎穩奪首名，約旦實力明顯未夠班，奧地利寄望與阿爾及利亞爭次名，或以最佳成績小組第3名出線淘汰賽。

奧地利世界盃J組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
17-06    下午12:00    約旦
22-06    深夜1:00    阿根廷
28-06    早上10:00    阿爾及利亞

奧地利焦點球員

阿奴度域
位置：前鋒
出生日期：19-04-1989
效力球會：貝爾格萊德紅星
國際賽上陣/入球：132場/47球

阿奴度域。法新社
阿奴度域。法新社

基格列治
位置：前鋒
出生日期：18-04-1994
效力球會：奧格斯堡
國際賽上陣/入球：74場/24球

基格列治。法新社
基格列治。法新社

沙比薩
位置：中場
出生日期：14-03-1994
效力球會：多蒙特
國際賽上陣/入球：97場/25球

沙比薩。路透社
沙比薩。路透社

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