世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
更新時間：10:37 2026-06-01 HKT
發佈時間：10:37 2026-06-01 HKT
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2026美加墨世界盃將於6月11日展開，Viu TV周一公布將會於Viu TV 99台和網絡平台免費直播25場賽事，當中包括香港時間6月11日深夜3:00上演的揭幕戰，由主辦國之一的墨西哥對南非，還有7月14、15日上演的兩場準決賽，以7月及18、19日上演的季軍戰和終極決賽，球迷們不容錯過。
日本隊父親節大戰免費睇
25場免費直播賽事中，當中包括16場分組賽，惟一眾奪標熱門隊伍中，只有法國首場分組賽，6月16日深夜3點迎戰塞內加爾有免費直播，大家想「睇睇辦」觀賞阿根廷、英格蘭等奪標大熱，則可能要去到淘汰賽階段。有免費直播的分組賽中，要數矚目兼「靚時間」開波，則非日本隊莫屬，次輪分組賽對突尼西亞，安排於父親節（21日）中午12點開波，另外，23日更有「雙料娛樂」，早上8點先有曼城神鋒夏蘭特，率領挪威迎戰塞內加爾，緊接11時又有另一支非洲代表阿爾及利亞出場，對手為亞洲代表約旦。
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