世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）

2026 美加墨世界盃將於 6 月 11 日展開， Viu TV 周一公布將會於 Viu TV 99 台和網絡平台免費直播 25 場賽事，當中包括香港時間 6 月 11 日深夜 3:00 上演的揭幕戰，由主辦國之一的墨西哥對南非，還有 7 月 14 、 15 日上演的兩場準決賽，以 7 月及 18 、 19 日上演的季軍戰和終極決賽，球迷們不容錯過。

日本隊父親節大戰免費睇

25場免費直播賽事中，當中包括16場分組賽，惟一眾奪標熱門隊伍中，只有法國首場分組賽，6月16日深夜3點迎戰塞內加爾有免費直播，大家想「睇睇辦」觀賞阿根廷、英格蘭等奪標大熱，則可能要去到淘汰賽階段。有免費直播的分組賽中，要數矚目兼「靚時間」開波，則非日本隊莫屬，次輪分組賽對突尼西亞，安排於父親節（21日）中午12點開波，另外，23日更有「雙料娛樂」，早上8點先有曼城神鋒夏蘭特，率領挪威迎戰塞內加爾，緊接11時又有另一支非洲代表阿爾及利亞出場，對手為亞洲代表約旦。

世界盃2026將於6月11日深夜正式開始。（資料圖片）

日本隊被視為世界盃2026奪標黑馬之一。（法新社）

久保建英（8號）為日本隊中場核心，能否帶領「藍戰士」奪得世界盃？（法新社）

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