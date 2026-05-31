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足球 | 2025/26香港足球明星選舉順利完成 伊拿拉文迪當選足球先生

足球世界
更新時間：18:08 2026-05-31 HKT
發佈時間：18:08 2026-05-31 HKT

香港足球界一年一度的盛事「2025/26香港足球明星選舉頒獎典禮」將於今晚6時半於灣仔香港會議展覽中心舉行。今屆總共頒發了18個獎項，其中包括香港足球先生、最佳教練、最佳青年球員、「球員之星」、「最受球迷歡迎球星」、「最佳港隊球員」和香港足球明星十一人。

2025/26香港足球明星選舉「足球先生」 由傑志球員伊拿拉文迪獲得。

2025/26香港足球明星選舉「足球先生」 由傑志球員伊拿拉文迪獲得。廖偉業攝
2025/26香港足球明星選舉「足球先生」 由傑志球員伊拿拉文迪獲得。廖偉業攝

2025/26香港足球明星選舉「最佳教練」由傑志教練卡迪朗獲得。

2025/26香港足球明星選舉「最佳教練」由傑志教練卡迪朗獲得。廖偉業攝
2025/26香港足球明星選舉「最佳教練」由傑志教練卡迪朗獲得。廖偉業攝
2025/26香港足球明星選舉「最佳港隊球員」由陳晉一獲得。
2025/26香港足球明星選舉「最佳港隊球員」由陳晉一獲得。

2025/26香港足球明星選舉「最受球迷歡迎球星」由大埔球員加比爾獲得。

2025/26香港足球明星選舉「最受球迷歡迎球星」由大埔球員加比爾獲得。廖偉業攝
2025/26香港足球明星選舉「最受球迷歡迎球星」由大埔球員加比爾獲得。廖偉業攝

2025/26香港足球明星選舉 「球員之星」由高力北區格蘭特獲得。

2025/26香港足球明星選舉 「球員之星」由高力北區格蘭特獲得。廖偉業攝
2025/26香港足球明星選舉 「球員之星」由高力北區格蘭特獲得。廖偉業攝

2025/26香港足球明星選舉「金手套」由兩位球員共同獲得，分別由理文陳嘉豪與東區保羅獲得。

2025/26香港足球明星選舉「金手套」由兩位門將共同獲得，分別由理文陳嘉豪與東區保羅獲得。
2025/26香港足球明星選舉「金手套」由兩位門將共同獲得，分別由理文陳嘉豪與東區保羅獲得。

2025/26香港足球明星選舉「神射手」由東方球員大久保優獲得。

2025/26香港足球明星選舉「神射手」由東方球員大久保優獲得，不過有事未能出席。廖偉業攝
2025/26香港足球明星選舉「神射手」由東方球員大久保優獲得，不過有事未能出席。廖偉業攝

19:35  高力北區前鋒格蘭特，東方球員大久保優， 理文艾華頓，獲得2025/26香港足球明星選舉最佳前鋒，每人獲得一萬元獎金。

高力北區前鋒格蘭特獲得2025/26香港足球明星選舉最佳前鋒。廖偉業攝
高力北區前鋒格蘭特獲得2025/26香港足球明星選舉最佳前鋒。廖偉業攝
東方前鋒大久保優獲得2025/26香港足球明星選舉最佳前鋒，不過今日未能出席。廖偉業攝
東方前鋒大久保優獲得2025/26香港足球明星選舉最佳前鋒，不過今日未能出席。廖偉業攝
理文前鋒艾華頓，獲得2025/26香港足球明星選舉最佳前鋒。廖偉業攝
理文前鋒艾華頓，獲得2025/26香港足球明星選舉最佳前鋒。廖偉業攝

19:33  門將 黃振鵬 為頒獎揭曉三個前鋒。

19:25  2025/26香港足球明星選舉，最佳中場由傑志伊拿拉文迪， 傑志陳俊樂， 傑志神田夢実獲得。

傑志球員伊拿拉文迪獲得最佳中場。廖偉業攝
傑志球員伊拿拉文迪獲得最佳中場。廖偉業攝
傑志球員陳俊樂獲得最佳中場。廖偉業攝
傑志球員陳俊樂獲得最佳中場。廖偉業攝
傑志球員神田夢実獲得最佳中場。廖偉業攝
傑志球員神田夢実獲得最佳中場。廖偉業攝

2025/26香港足球明星選舉，最佳11人後衛由大埔的加比爾，韋法頓，理文的杜素諾夫，傑志的甘智健獲得。

理文球員杜素諾夫獲得最佳11人後衛。廖偉業攝
理文球員杜素諾夫獲得最佳11人後衛。廖偉業攝
大埔球員加比爾獲得最佳11人後衛。廖偉業攝
大埔球員加比爾獲得最佳11人後衛。廖偉業攝
大埔球員韋法頓獲得最佳11人後衛。廖偉業攝
大埔球員韋法頓獲得最佳11人後衛。廖偉業攝
傑志後衛球員甘智健獲得最佳11人。廖偉業攝
傑志後衛球員甘智健獲得最佳11人。廖偉業攝

2025/26香港足球明星選舉，最佳守門員由東區球員保羅獲得，並獲得一萬元獎金。

最佳守門員由東區球員保羅獲得。廖偉業攝
最佳守門員由東區球員保羅獲得。廖偉業攝

19:00  2025/26香港足球明星選舉，最佳青年球員由傑志球員甘智健與李樂謙獲得由現職文化體育及旅遊局首席助理秘書長聶繼恩頒獎。兩位分別獲得五千元獎金。

最佳青年球員甘智健。廖偉業攝
最佳青年球員甘智健。廖偉業攝
最佳青年球員李樂謙。廖偉業攝
最佳青年球員李樂謙。廖偉業攝

18:45  中國香港足球總會（足總）主席霍啟山 開幕致辭。

18:35  香港足球明星選舉頒獎典禮即將開始。

 

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