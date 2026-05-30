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足總盃｜大埔 2：1 挫東區奪冠　陳肇鈞梅開二度鎖定亞洲賽席位

足球世界
更新時間：17:09 2026-05-30 HKT
發佈時間：17:09 2026-05-30 HKT

作為今季港超壓軸大戰，「冠忠巴士60週年足總盃」決賽周六（30日）於旺角大球場爆發，上演大埔激鬥東區的「地區打吡」。憑藉港將陳肇鈞上半場梅開二度，大埔最終以2：1 擊敗東區，勇奪來季亞洲賽最後一張入場券。

大埔今季已率先將「高級組銀牌」收入囊中，更曾出戰「亞冠盃2」分組賽，今次是球隊時隔8年再度殺入足總盃決賽。面對首度躋身決賽的東區，大埔開賽後迅速控制大局。戰至14分鐘，大埔把握一次罰球攻勢，加比爾接應傳送頭槌二傳到門前，陳肇鈞近門加一腳破網，為大埔先開紀錄。

打開紀錄後，大埔繼續主導球賽，並頻頻博得角球，惜未能進一步擴大優勢；另一邊廂，東區僅能倚靠零星的防守反擊製造威脅，惟同樣無功而還。

在炎熱天氣下，戰況一度陷入膠著。直至上半場補時階段，伊高沙托尼傳中，帕特華維迪起腳雖被敵衛護空門，但陳肇鈞機警門前補射入網，個人梅開二度。大埔帶著2:0的優勢返回更衣室。

換邊後，沉寂半場的東區表現終見起色，積極加強攻力，頻頻向大埔防線展開猛攻，惟遲遲未能撕破對手大門。直至戰至86分鐘，場上終於出現轉機。大埔球員於禁區內犯下手球，球證經VAR（視像助理裁判）覆核後直指十二碼點。東區由華倫天奴操刀主射中鵠，在比賽尾段將比數追近至1:2。

追回一球後，東區士氣大振，在長達10分鐘的補時階段對大埔狂轟猛炸，掀起全場高潮。然而，大軍壓上亦令東區後防暴露出空位。補時最後時刻，大埔外援保連奴把握反擊機會長驅直進，殺入禁區後遭東區門將保羅撲跌，球證果斷判罰十二碼。雖然負責主射的馬高斯山度士中柱彈出，大埔錯失「殺死比賽」的黃金機會，但由於所餘時間無幾，最終大埔仍以2:1力克東區，成功捧走足總盃，並奪得來季「亞冠盃2」的參賽資格。

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