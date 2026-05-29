世界盃2026｜衛冕軍阿根廷公佈26人名單 38歲美斯帶傷入選 迎世盃最後探戈

衛冕冠軍阿根廷正式公佈了征戰2026年世界盃的26人大軍名單！領隊史卡朗尼（Lionel Scaloni）周四落實最終名單，儘管美斯（Lionel Messi）日前在美職聯（MLS）賽場出現受傷疑慮，但依然眾望所歸領軍入選。這位38歲的當代球王，將在下月於北美賽場上演他在世界盃舞台的「最後探戈」。

美斯腿筋微恙無礙 史卡朗尼派定心丸

美斯在上周代表國際邁亞密對陣費城聯時，於比賽第73分鐘因疑似左大腿腿筋受傷離場，當時他並未前往替補席而是直接走回球員通道，一度引發全國球迷恐慌。不過，史卡朗尼顯然對美斯的康復情況充滿信心，將其列入名單首位。這將是美斯職業生涯第六次參加世界盃，此前他曾在2014及2022年兩度榮膺世界盃金球獎，更是史上唯一能兩奪此殊榮的球員。

名單棄用多名英超悍將惹爭議

史卡朗尼在今次決選中亦做出了不少令人意外的決定。在英超表現極佳的兩名球員，阿士東維拉的貝安迪亞（Emiliano Buendia）及般尼茅夫的中堅馬高斯辛尼斯（Marcos Senesi）均雙雙落選。此外，皇家馬德里新星馬斯坦圖奧（Franco Mastantuono）及賓菲加前鋒比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）亦未能入選，反映出史卡朗尼對衛冕班底的信任。

阿根廷今屆被編入J組，首戰將於香港時闁6月17日早上9:00對阿爾及利亞。

阿根廷世界盃26人決選名單

位置 球員（效力球會）

門將

達米安馬天尼斯（阿士東維拉）、魯利（馬賽）、祖安梅素（馬德里體育會）

後衛

蒙迪爾（河床）、拿侯爾摩連拿（馬德里體育會）、利辛度馬天尼斯（曼聯）、奧達文迪（賓菲加）、李安納度巴拿迪、法根度麥甸那（馬賽）、基斯甸羅美路（熱刺）、達利亞費高（里昂）

中場

柏利迪斯（小保加）、迪保羅（國際邁亞密）、艾斯基柏拉斯奧斯（利華古遜）、安素費南迪斯（車路士）、阿歷斯麥亞里士打（利物浦）、盧施素（貝迪斯）、華倫天巴高（斯特拉斯堡）

前鋒

美斯（國際邁亞密）、尼高拉斯柏斯（科莫）、泰亞高艾美達、尼高拉斯干沙利斯、祖利安艾華利斯、基利安奴施蒙尼（馬德里體育會）、拿達路馬天尼斯（國際米蘭）、荷西盧比斯（彭美拉斯）