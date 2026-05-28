世界盃2026‧列強點評│伊拉克陷死亡之組又實力不足 1分都係奢望

伊拉克並非本屆美加墨世界盃實力最弱的球隊，他們在40年前亦有決賽周經驗，可是球隊不幸被編入死亡I組，要在挪威、法國和塞爾加爾身上搶分，只屬奢望。再者曾被寄予厚望的新星施丹伊基巴和阿里艾哈馬迪，發展都不似預期，無力撐起球隊。

伊拉克不幸跌入死亡之組

今屆世盃外伊拉克遇上不同考驗，亞洲區踢到第5圈淘汰阿聯酋，再在洲際附加賽2:1擊敗南美洲代表玻利維亞，繼1986年墨西哥世界盃後，再次躋身決賽周。論世界排名，伊拉克比起約旦、佛得角、加納、庫拉索、海地等隊還要高，他們近12場各賽事又收錄8勝2和2負的佳績，教練阿諾特於去年5月接手球隊後，勝率達到61.54%，論實力並非陪跑份子。可是球隊不幸跌入I組，法國和挪威實力出眾，塞爾加爾亦由歐洲外流兵團撐起，要在他們身上取分難度極高。

施丹伊基巴、阿里艾哈馬迪發展不似預期

再者伊拉克頭牌仍是累積33個國際賽入球的射手阿文侯賽因，但他由25年起僅入2球，踏入30歲明顯下滑。而曾被寄予厚望的曼聯青訓中場施丹伊基巴，今季於荷甲烏德勒支的發展未如人意，已被下放至U21梯隊；鋒將阿里艾哈馬迪本屆被葉士域治借予英甲的盧頓，同樣未能站穩陣腳，兩人對球隊的作用有限。

伊拉克世界盃I組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

17-06 早上6:00 挪威

22-06 深夜5:00 法國

26-06 深夜3:00 塞內加爾

伊拉克焦點球員

施丹伊基巴

位置：中場

出生日期：27-04-2003

效力球會：烏德勒支

國際賽上陣/入球：22場/2球

伊拉克中場施丹伊基巴。法新社

阿文侯賽因

位置：前鋒

出生日期：22-03-1996

效力球會：艾卡馬

國際賽上陣/入球：93場/33球

伊拉克前鋒阿文侯賽因。法新社

阿里艾哈馬迪

位置：前鋒

出生日期：01-03-2002

效力球會：盧頓

國際賽上陣/入球：17場/5球

伊拉克前鋒阿里艾哈馬迪。法新社