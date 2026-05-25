世界盃2026｜美斯疑似受傷恐無緣世盃 主帥料屬肌肉疲勞 隨隊記者：未見拉傷純預防

距離2026美加墨世界盃開鑼僅剩不足一個月，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的身體狀況牽動全球球迷神經。在周日國際邁亞密主場以6:4擊敗費城聯的美職賽事中，這位38歲老將疑因左大腿受傷提早退下火線，一度惹來無緣世盃的恐慌。球隊主帥及阿根廷隨隊記者賽後透露，美斯可能只是肌肉疲勞，換出主要為免傷勢惡化，惟確實情況仍有待官方進一步確認。

摸大腿後主動換出 直徑步入更衣室

在這場世盃休賽期前的最後一戰，比賽勝負已成次要。戰至下半場71分鐘，美斯被發現不止一次摸向自己的左大腿腿筋（Hamstring），隨後主動要求退下火線。他被換出後並未有返回後備席，而是直接步入球員通道返回更衣室。雖然他能自行步出球場，但身旁並無軍醫陪同，加上下半場早段現場曾下起大雨令草地濕滑，其傷勢一度惹起外界極大關注。

主帥坦言未有確切報告 換出純為「不冒險」

對於美斯的傷情，國際邁亞密主帥賀約斯（Guillermo Hoyos）在賽後記者會上表示暫時不宜過度恐慌，但承認仍需等待檢查結果：「目前我們還未有確切的醫療報告，但很快就會有消息。確實他感到疲勞了，相信可能只是肌肉疲勞。當時場地非常泥濘和沉重，他累了。在有疑問的情況下，我們總是盡量不讓他冒險，對吧？」

與此同時，阿根廷國家隊隨隊記者艾度（Gaston Edul）亦跟進了最新情況。他透露美斯只是腿筋略感繃緊，出於謹慎起見才要求被替換下場。據初步了解，美斯暫未有出現肌肉拉傷的情況，提早離場純粹是為了避免受傷部位承受更多壓力而加重傷情。

阿根廷國家隊隨隊記者透露美斯並無大礙。X截圖

曾言「健康才踢世盃」 冀無礙領軍衛冕

阿根廷目前尚未公佈今夏世界盃的大軍名單，但美斯過去曾明言，只有在身體健康的情況下才會出戰世盃。若最終官方檢查結果證實其傷勢並無大礙，對力爭衛冕的阿根廷來說絕對是放下心頭大石。

美斯過往已五度出戰世界盃，並在2014年及2022年兩度奪得「世界盃金球獎」，是史上唯一兩奪此殊榮的球員。今屆世界盃阿根廷被編入J組，將於香港時間6月17日首戰對阿爾及利亞，隨後分別在6月23日及28日迎戰奧地利與約旦。若阿根廷順利以首名出線，美斯將有望在7月3日重返邁亞密花園球場出戰32強賽事。