港會7人足球賽｜周五開戰群雄齊集造勢 港男女隊越級撼強敵盼演激戰

「2026香港足球會渣打七人足球賽」將於明日（22日）起一連三日於香港足球會足球場掀起戰幔。大會今日（21日）安排多支中外參賽球隊隊長，齊集海洋公園出席媒體見面會先聲奪人。大戰前夕，一眾港將均表示已準備就緒，其中首戰七人賽的港足中場趙聡悟直言急不及待「越級」迎戰外隊；而領軍出戰女子組的韋婉婷則期望踢出「街場」般刺激的攻勢足球，誓與一眾外隊在主場球迷面前合演精彩激戰。

趙聡悟首戰七人賽 珍惜越級挑戰機會

以理文、九龍城及冠忠南區等港超兵為骨幹的港隊男足，今屆將硬撼衛冕的荷甲阿爾克馬爾及英超韋斯咸等強敵。首度出戰七人賽的港足中場趙聡悟（Sohgo）坦言機會難逢：「平時即使代表港隊，也很少機會能與英超球隊或去屆冠軍交手，這令人非常興奮。七人賽空間較大，我們會好好利用戰術與人數優勢。雖然對手強大，但我們代表香港，目標依然是爭取小組出線，盡可能走得更遠。」

韋婉婷領年輕小將 冀踢出街場刺激感

女子組賽事今年踏入第三屆，規模進一步擴大至8隊。年初重返女甲沙田的港隊主力韋婉婷，今次將帶領陣中多名年輕球員代表港隊女足出戰。她認為七人賽的獨特賽制極具觀賞性：「七人賽『無越位』，有點像踢街場，少了防守、進攻更多，節奏和對碰次數都會加快，相信會為球迷帶來刺激的比賽。」作為陣中具經驗的球員，她表示會以輕鬆心態面對，希望能帶領年輕球員享受比賽，並期待與威爾斯球會域斯咸及日本浦和紅鑽等外隊交流。

阿爾克馬爾韋斯咸 雙雙劍指冠軍

外隊方面，去屆首度參賽即奪冠的阿爾克馬爾今年力爭衛冕，隊長基安尼恩治（Kiani Inge）直言：「去年我們見識過對手的實力，今年我們來這裡是為了享受比賽，並試圖再次超越他們。」至於第三度參賽的韋斯咸隊長美臣泰利（Mason Terry）則明言劍指獎盃：「七人賽的氛圍很好，我們首場就會對陣阿爾克馬爾，這是一場重頭戲，我們的最終目標當然是贏得冠軍。」

此外，首度參賽的列斯聯隊長費迪連尼（Freddie Lane）大讚香港城市美麗；而剛見證一隊在歐霸封王的阿士東維拉隊長TJ卡路爾（TJ Carroll）亦盼將氣勢延續到今個周末。

高路斯亮相名人賽 享受足球樂趣

除了主賽事及女子組，名人賽同樣星光熠熠。代表友誼聯選手隊出戰的高路斯（Timm Klose）笑言自己是陣中「老將」：「很高興看到年輕球員互相交手，看完他們表現後，就輪到我們這班老傢伙上場拼一把了。我們會好好享受樂趣，當然也希望能殺入決賽贏得錦標。」

賽事將於明日（22日）率先上演女子組及名人賽分組賽，男子組主賽事則於周六（23日）爆發，並於周日（24日）決出各項賽事冠軍。

