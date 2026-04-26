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英超│堅斯基神撲助熱刺保勝局 走出歐聯15分鐘失3球陰霾

足球世界
更新時間：11:10 2026-04-26 HKT
發佈時間：11:10 2026-04-26 HKT

熱刺在周六英超作客包尾大幡狼隊，幾經辛苦才在末段取得入球，加上門將堅斯基(Antonin Kinsky)於補時7分鐘救出主隊的罰球直射，才險勝1:0，終止聯賽14場不敗走勢。堅斯基去月中在歐聯經歷15分鐘失3球的悲劇，淪為全歐洲笑柄，如今走出陰霾以精彩表演率隊取得護級救命3分，他自豪地指這就是他在熱刺的目的。

堅斯基補時7分鐘救出必入罰球

今場熱刺繼續攻力疲弱，直到82分鐘在一次角球攻勢中，射手李察利臣左腳施射「撻Q」，門前的祖奧包連夏加一腳改變方向入網，打破僵局。他們差點未能全取3分，狼隊於補時7分鐘在禁區對出絕佳位置獲得罰球，祖奧高美斯的內側燙射直飛球門左上角，堅斯基飛盡將皮球撲出底線，避過上輪主場對白禮頓於補時失守被逼和2:2的場面重現，贏1:0取得救命3分。

走過歐聯陰霾 助熱刺時隔3個月再零封

堅斯基於去月歐聯16強首回合作客馬德里體育會時，開賽15分鐘出現兩次低級失誤失3球，2分鐘後被換走，淪為全歐笑柄，時隔1個半月他以神救走出陰霾，助熱刺取得近3個月來首次零封。這名捷克門將矢言：「在關鍵時刻做出精彩撲救，為球隊贏得3分，這就是我在這裡的目的。」該隊主教練迪沙比亦指堅斯基已走過低潮：「我為他高興及自豪。他在歐聯那場比賽承受了很大壓力，如今為這3分立下了汗馬功勞。」

迪沙比、包連夏有信心成功護級

熱刺取得久違了的英超勝利，但因17位的韋斯咸同樣贏波，繼續以2分之差排18位，但迪沙比指這場勝仗對心理狀態大有幫助：「從心態上來說，贏下這場比賽至關重要。拿到這3分非常重要，可以為接下來的4場比賽做好準備。」入球功臣包連夏亦表示贏波的意義遠至止3分，有信心在餘下4場保持最佳狀態，全勝完成護級任務。

相關報導：英超│熱刺擊敗狼隊取護級救命3分 韋斯咸同樣贏波 仍落後2分排18位

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