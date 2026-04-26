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英超│熱刺擊敗狼隊取護級救命3分 韋斯咸同樣贏波 仍落後2分排18位

足球世界
更新時間：01:28 2026-04-26 HKT
發佈時間：01:28 2026-04-26 HKT

周六英超，熱刺憑中場祖奧包連夏(Joao Palhinha)於下半場末段一箭定江山，作客1:0擊敗包尾大幡狼隊，終止聯賽15場不勝走勢，取得關鍵3分。然而17位的韋斯咸主場對愛華頓，末段被逼和於沒有自亂陣腳，補時攻入奠勝入球贏2:1，令熱刺贏波後仍落後2分，續排第18位。

祖奧包連夏末段一箭定江山

熱刺今場面對已篤定降班的狼隊，一直未能創造具威脅的攻門，更有中鋒蘇蘭基和鋒將沙維西蒙斯先後傷出，令攻力更匱乏。就在他們一籌莫展之際，球隊於82分鐘在一次角球攻勢中，李察利臣左腳施射「撻Q」，門前的祖奧包連夏加一腳改變方向入網，最終險勝1:0。熱刺終止聯賽連續14場不勝走勢，今仗亦是他們踏入2026年首場英超勝仗，對上一次於聯賽贏波是去年12月28日，作客1:0贏水晶宮。

韋斯咸絕殺贏愛華頓 熱刺續排18位

這支倫敦球會贏波也好，護級形勢沒有改變。皆因17位的韋斯咸主場對愛華頓時，於中場湯馬士蘇錫克先開紀錄下，88分鐘被愛華頓中場達斯貝利賀爾扳平，但他們沒有自亂陣腳，補時2分鐘由射手哥林威爾遜建功絕殺贏2:1。鐵錘幫賽後以34輪累積36分，繼續排18位，熱刺就以34分續居18位，仍未脫離降班區域。

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