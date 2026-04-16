歐聯｜紐亞犯錯35秒閃電失守 拜仁次回合4：3反勝皇馬晉4強

歐聯8強次回合，拜仁慕尼黑回到主場迎戰皇家馬德里。首回合領先2：1的拜仁，與「銀河艦隊」於上半場已經合力炮製5個入球；下半場末段皇馬踢少個下，拜仁最終連入兩球以4：3擊敗對手。拜仁兩回合計以6：4力挫皇馬，殺入4強。

紐亞歐聯上陣超越美斯

皇馬在歐聯首次排出沒有西班牙球員的正選陣容，他們今場開賽不足35秒便打開紀錄，入球來自拜仁門將紐亞送禮。今場是紐亞第137次歐聯上陣，超越美斯成為歐聯史上第二上陣最多球員，並繼續力追上陣王卡斯拿斯，但他在無壓力下解圍大撻，被皇家的艾達古拿截得皮球並隨即起腳射入空門。

古拿梅開二度 卡尼有士哥

兩軍上半場戰況激烈，入球梅花間竹。皇馬開紀錄後，到拜仁於6分鐘扳平，入球來自一次左路角球，由阿歷山大柏夫洛域頭槌建功，為拜仁扳平的1：1，兩回合計再次領先3：2。皇馬於29分鐘再次攻破拜仁大門，古拿主理罰球直飛紐亞的左上角，後者飛盡仍無法阻止皮球入網；古拿個人梅開二度。38分鐘，拜仁有哈利卡尼接應傳送，於禁區內左腳控定後，起右腳燙遠柱入網。42分鐘再到皇馬入球，雲尼斯奧斯祖利亞於左路橫傳，後上的基利安麥巴比為皇馬射成3：2，兩回計扳平4：4。

卡馬雲加兩黃一紅

下半場入球不如上半場多，但高潮出現在末段。皇馬的卡馬雲加先於78分鐘領第一張黃牌，到86分鐘侵犯卡尼領第二面黃牌，兩黃一紅被逐。拜仁把握踢多個的優勢，於89分鐘再度攻破皇馬大門，路易斯迪亞斯短傳予隊友穆斯亞拿，後者以後腳將皮球回傳予迪亞斯，他隨即於禁區外遠射，射破盧連的十指關，拜仁總比數領先5：4。拜仁於95分鐘由奧利斯埋齋，最終主場以4：3擊敗皇馬，兩回合計以6：4淘汰皇馬，殺入4強。